Pailles, sacs et ustensiles: finis les articles en plastique à usage unique

La fabrication, l’importation et la vente de six articles en plastique à usage unique sont interdites au Canada depuis mardi, en raison de la pollution qu’ils génèrent et des risques qu’ils représentent pour la faune.

Cette interdiction concerne les sacs d’épicerie, les ustensiles, certains récipients alimentaires, les anneaux pour emballages de boissons, les bâtonnets à mélanger et les pailles. Les barquettes en styromousse pour les fruits et légumes ne seront également plus disponibles en magasin.

«Il existe des alternatives, mais les gens devront changer un peu leurs comportements. Si vous achetez une salade par exemple, vous ne pourrez plus prendre le petit sac d’ustensiles pour emporter, [les détaillants] pourront par exemple vous donner des ustensiles en bois. Sur les lieux de vente, bien sûr, il va y avoir des ustensiles réutilisables», a précisé le directeur, affaires publiques et relations gouvernementales à l’Association des détaillants en alimentation du Québec, Stéphane Lacasse, à QUB radio.

En plus de modifier les habitudes des détaillants et des consommateurs, ces changements vont également impacter les restaurateurs et les fournisseurs.

«On connaissait le règlement quand même depuis 2021, donc ce n'est pas une surprise, on pouvait déjà parler avec nos fournisseurs pour prévoir le coup», a-t-il ajouté mercredi au micro de Philippe-Vincent Foisy.

Est-ce que ça coûte plus cher de s'adapter?

«Un peu plus cher, mais comme il y a du volume [...], vous allez peut-être payer un sou ou deux [de plus], mais vous n’allez pas le voir sur votre facture», a rassuré M. Lacasse.

Stéphane Lacasse a cependant précisé que, pour aller plus loin, des bacs de récupération sur les artères commerciales allaient devenir de plus en plus essentiels.

«La ville aussi aura à réfléchir [...]. Il faut des installations», a-t-il ajouté.

Selon lui, une stratégie commune est nécessaire entre les gouvernements provinciaux, fédéraux et les municipalités, dans le but d’harmoniser les actions: «On est prêts à rencontrer le gouvernement de Québec, parce qu’il n'y a pas encore de stratégie plastique.»

Pour M. Lacasse, la première chose à faire est d’«avoir vos contenants réutilisables. Ayez ces habitudes-là.»