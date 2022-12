Prévention Montréal: un programme pour lutter contre la violence chez les jeunes

Dans le but de lutter contre la violence chez les jeunes, la Ville de Montréal met en place un tout nouveau programme qui misera sur la prévention dès le début de la prochaine année.

«Nous l’avons répété sans cesse dans la dernière année, il est essentiel de travailler en amont, en misant sur la prévention, afin de lutter contre la violence armée et donner toutes les chances à nos enfants et à nos jeunes de réussir et de s'épanouir», a déclaré la mairesse Valérie Plante par voie de communiqué.

Le programme Prévention Montréal s’adresse d’abord et avant tout aux jeunes de 0 à 30 ans et a pour objectif de renforcer la sécurité de cette clientèle cible se retrouvant dans une situation de vulnérabilité. Son déploiement étant prévu au début de l’année 2023, ce programme sera doté d’une enveloppe de 42,5 millions $ sur trois ans.

Prévention Montréal offrira du soutien aux organismes qui œuvrent déjà dans la communauté et luttera ainsi contre le harcèlement de rue.

«Le programme misera également sur la mobilisation et la consultation des enfants, des jeunes et de leurs familles par l’entremise de forums, d’ateliers de discussion, de cafés-rencontres et de projets favorisant la prise de parole de personnes fréquemment exclues», a également fait savoir la Ville, précisant que le but ultime de cette initiative sera de «développer les compétences et les habiletés sociales des enfants et des jeunes ainsi qu’à réduire les inégalités».

«Cette initiative viendra directement soutenir notre modèle montréalais de sécurité urbaine en supportant le travail essentiel des organismes communautaires qui travaillent auprès des jeunes pour bâtir des milieux de vie sécuritaires et stimulant», a ajouté Mme Plante.

Il faut savoir que ce programme est né de la consolidation de quatre initiatives de la Ville qui prendront fin en 2022, soit le Programme d’intervention de milieu pour les jeunes (PIMJ), le Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes (PPVJ), la mesure d’Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine (ACCSU) et le Fonds diversité et inclusion en faveur des enfants et des familles vulnérables.

C’est en jumelant les enveloppes de ces programmes et en ajoutant une subvention de 17 millions $ offerte par Québec et Ottawa que Montréal pourra offrir le programme Prévention Montréal en 2023.

«Nous posons un nouveau jalon pour mobiliser les jeunes envers l’amélioration concrète de leurs milieux de vie et pour faciliter la vie des organismes qui les soutiennent. Il s’agit d'une condition essentielle pour prévenir la violence et pour lutter contre l’injustice et les discriminations», a souligné Josefina Bianco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.