Projet de gaz naturel porté: Bellechasse s'impatiente face à «l'inaction» de Québec

Des élus et des gens d’affaires de Bellechasse souhaitent que la municipalité de Saint-Henri accueille une station de compression de gaz naturel.

Un équipement qui n'existe pas encore au Québec et qui permettrait de desservir plus d'une centaine d'entreprises qui ne sont pas branchées directement au réseau d'alimentation, principalement dans Chaudière-Appalaches.

«Une station de compression qui permettrait de comprimer le gaz naturel, qui serait par la suite, par camions, porté chez les entreprises et les entrepreneurs qui rééquerreraient cette source énergétique là», a expliqué le directeur général de Développement économique Bellechasse, Alain Vallières.

Le projet de près de 12 millions $ a été soumis au gouvernement du Québec en 2020 par Développement Économique Bellechasse, qui espère obtenir une subvention de 8,6 millions $ de la part du provincial afin de concrétiser le projet. Mais, plus de 30 mois plus tard, la réponse se fait toujours attendre.

«On est un peu fatigué du laxisme du gouvernement à l’égard de ce projet-là. On veut que ça se réalise et on ne prendra rien d’autre qu’un oui pour la réalisation», a prévenu M. Vallières.

Pour les municipalités de la région, cet accès supplémentaire au gaz naturel représenterait un outil de plus afin d'attirer, mais aussi de garder, des entreprises sur leurs territoires, grâce à des coûts d'approvisionnement beaucoup plus bas que le propane ou le mazout.

«Si on veut garder nos entreprises c’est essentiel», a mentionné le maire de Saint-Henri, Germain Caron. «Au niveau environnemental aussi, parce qu’on en a encore qui chauffent au mazout.»

En plus des entreprises manufacturières, les agriculteurs pourraient représenter un bassin important de consommateurs de gaz naturel dans la région.

«On fonctionne avec du propane pour chauffer nos bâtiments. C’est toujours intéressant si on est capables de diminuer nos coûts d’opération et en plus, si pour l’environnement c’est bon, on est gagnants sur tous les points», souligne le producteur laitier, Michel L’Heureux.

«Avec des crises comme on a eu en 2020 où l’approvisionnement en propane était rendu très difficile, ce projet viendrait sécuriser nos producteurs pour être capables de s’approvisionner», a ajouté le président de l’association des producteurs agricoles de Bellechasse, William Lemelin.

De son côté, le Cabinet du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, dit être en attente de réponses de la part du promoteur afin de poursuivre l’analyse du dossier.