Sécurité piétonne: un organisme souhaite rencontrer François Legault

L’organisme Piétons Québec déplore les accidents qui se multiplient dans les rues du Québec, alors que plus de 16 personnes ont été heurtées et blessées gravement ou mortellement dans les deux dernières semaines; il somme Legault de les rencontrer.

Cette demande survient au lendemain de la mort d’une dame de 85 ans, décédée mardi après avoir été heurtée en fin de journée à Laval, près de la rue Proulx et du boulevard des Laurentides.

Selon la porte-parole du service de police de Laval, il s’agit d’une intersection peu éclairée, et où il n’y a pas de traverse piétonnière.

Le premier ministre François Legault précise qu’il a déjà pris les mesures appropriées.

«Geneviève Guilbault a déjà accepté la rencontre, assure-t-il. Je vais donc laisser Mme Guilbault rencontrer Piétons Québec. Mais comme je l’ai déjà dit, ça me préoccupe, évidemment, on est tous sensibles à ce qui est arrivé. Puis je fais un appel à tous : oui il y a les zones scolaires, mais de façon générale, soyons prudents pour nos enfants partout sur les routes.

Piétons Québec souhaite aborder avec le gouvernement certains enjeux afin que des mesures soient rapidement prises pour améliorer la sécurité des citoyens.

«Ce qu’on veut, c’est voir avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable [Geneviève Guilbault] quelles solutions on peut mettre en œuvre pour accélérer la mise en place des milieux de vie plus sécuritaires pour les piétons. On sait quoi faire pour rendre les environnements plus sécuritaires pour les piétons, mais il faut vraiment accélérer la cadence, puis il y a des décisions qui se prennent à Québec qui peuvent aller en ce sens-là», explique Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.

Rappelons que parmi les 16 personnes qui ont été blessées gravement ou mortellement dans les deux dernières semaines au Québec, figure un enfant, la petite Maria, ainsi que 5 personnes âgées.