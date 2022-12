Un centre d’entraînement polyvalent mixte pour les pompiers et policiers de Québec

Un centre d’entraînement polyvalent mixte pour les policiers et les pompiers verra le jour à Québec.

Le projet est piloté par le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec (SPCIQ) et développé conjointement avec le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et la Sécurité publique.

Il s’inspire d’un centre d’entraînement similaire, qui se trouve en Arizona, aux États-Unis. Il s’agira d’une première au pays.

«Je vous le dis, les gens au Canada vont venir voir ce qui s’est passé à Québec», a lancé le directeur du SPCIQ, Christian Paradis.

Des salles de formation, des salles de tirs, de l’équipement pour l’entraînement des pompiers, mais aussi un circuit routier, seront disponibles pour de l’entraînement et de la formation à longueur d’année. Le centre permettra aux différents services de répondre aux obligations légales en matière de formation.

«Ce qu’on veut faire, c’est justement ce centre de formation là, qui va avoir une envergure quand même assez considérable, où on va pouvoir pratiquer la conduite de véhicules lourds, véhicules légers, mais également les méthodes de travail et peaufiner, raffiner vraiment notre façon d’intervenir conjointement», a mentionné M. Paradis.

Groupe tactique, unité canine, identité judiciaire, chacune des unités du Service de police bénéficieront de ces équipements.

«On a des obligations en termes de formation. On fait ce qu’il faut, mais avec un centre ici, sur le territoire de l’agglomération, ça va nous permettre encore plus de s’entraîner parce qu’on va gagner en temps et en argent. Parce qu’il faut se déplacer très loin à l’extérieur de la ville en terme de conduite», a expliqué le chef du SPVQ, Denis Turcotte.

La Ville est actuellement à la recherche d’un terrain pour sa construction. On espère que le centre sera opérationnel à la fin de l’année 2025.