Un chaos similaire à l’été dernier dans les aéroports cet hiver?

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos de longues files d’attente et de passagers mécontents dans les aéroports canadiens.

Vols annulés ou retardés, manque de personnel, mauvaise communication, les frustrations sont nombreuses pour plusieurs voyageurs.

Une situation qui n’est pas sans rappeler le chaos vécu par plusieurs dans les aéroports l’été dernier.

La tempête de neige de la semaine dernière a causé un «effet domino» qui affecte le service offert par plusieurs transporteurs aériens.

«C’est ce qu’on a vu avec la dernière tempête et là, comme les aéronefs sont surutilisés, il y a un effet domino qui va s’installer. Donc on le voit avec plusieurs transporteurs et tout ça, mêlé avec le manque de main-d’oeuvre, et bien souvent on voit des situations qui vont perdurer plusieurs jours», explique Jacob Charbonneau, président de volenretard.ca, en entrevue à TVA Nouvelles.

La vidéo d’une foule qui scande des insultes à la compagnie Sunwing à l’aéroport Pearson de Toronto «rappelle beaucoup la situation, cet été, quand les gens se sont remis à voyager», selon M. Charbonneau.

Ce dernier rappelle que le Canada a alors eu «la pire feuille de route» en termes de retards et d’annulation de vols.

«Et bien là, on a l’impression que ça va recommencer pour les vacances des Fêtes et aussi les vacances hivernales», croit-il.

