Durham-Sud : un conducteur perd la vie dans une embardée

Un conducteur âgé d’une trentaine d’années est décédé mercredi matin après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur la route 116 à la hauteur de Durham-Sud, dans le Centre-du-Québec.

L’accident est survenu aux alentours de 7h30 lorsque le véhicule a fait une embardée puis plusieurs tonneaux, avant que le conducteur soit éjecté, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Louis-Philippe Ruel.

L’homme a été conduit vers un centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté.

Un policier s’est rendu sur les lieux afin de tenter de déterminer les causes et circonstances de l’accident. Selon les premières constatations, la vitesse pourrait être en cause.