Un Train à Grande Fréquence et un 2ème lien?

VIA Rail vient de créer une filiale indépendante dédiée à la réalisation du projet de train grande fréquence, dont une escale est prévue à Trois-Rivières.

L'équipe aura pour mission de trouver un partenaire majeur à ce projet de 20 milliards $ en plus de commencer les consultations en prévision de la création d'un tracé.

Cette étape rassure les intervenants économiques de la région. «Je restais toujours aux aguets et même suspicieux, mais là, on vient de franchir une étape exceptionnelle», a expliqué Mario De Tilly, le directeur d'Innovation et Développement Économique Trois-Rivières (IDÉ).

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières est également enthousiaste face à cette nouvelle étape. «On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer», a lancé Patrick Marcouiller.

Pour le maire de Trois-Rivières, c'est aussi un pas dans la bonne direction. «On n'est pas dans les appels d'offres, on est dans la proposition, dans la conception, dans la préparation du projet, mais juste d'être là, on est content d'être là», a ajouté Jean Lamarche.

Ottawa a d'ailleurs lancé un appel de propositions, le printemps dernier, et les grands joueurs sont nombreux à démontrer leur intérêt. «C'est souvent des consortiums qui s'organisent, ça prend des fournisseurs de locomotives, des firmes d'ingénieries, des firmes de conseils», a expliqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

L'arrivée du train grande fréquence à Trois-Rivières est au cœur de la stratégie de mobilité en lien avec la filière batterie. Ce lien entre Québec et Toronto permettra aux usines et entreprises d'avoir accès à un plus grand bassin de travailleurs spécialisés. «Ça devient un atout lorsqu'on parle de zone d'innovation ou de vallée de la transition énergétique», a lancé le maire de Trois-Rivières.

Questionné à savoir si un deuxième lien entre Bécancour et Trois-Rivières sera nécessaire, François-Philippe Champagne explique qu'il «prendra les choses une à la fois et on devra voir ce qui arrivera avec le Pont Laviolette.»

Pour le maire de Trois-Rivières, il est certain que la question de transport collectif entre les deux rives devra être envisagée lors que le train sera construit. «Est-ce que ce sera la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour qui prendra le projet, est-ce que ce sera une Société de transport, il est encore trop tôt pour en discuter», a ajouté le premier magistrat. Le train grande fréquence pourrait voir le jour au début des années 2030.