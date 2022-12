Une église restaurée grâce à sa communauté

À Saguenay, l'église Sacré-Cœur a été récemment restaurée au coût d’1,6 million $, quand d’autres ferment leurs portes ou sont démolies, faute de financement.

L’église, située dans le quartier du Bassin, dans l'arrondissement de Chicoutimi, a été restaurée grâce à l'implication de la communauté et près de 80 % du montant provient de subventions. Le reste provient de la communauté, à hauteur d’environ 200 000 $.

L'édifice en pierre d'inspiration néogothique a été classée immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications en 2011.

«Quand un bâtiment est classé, tu as une série de règles de réparation à respecter et ça vient avec des recherches très complexes, a expliqué l'architecte en charge du projet lancé en 2018, Daniel Paiement. On a remplacé des pierres à l'extérieur et ça dû durer six mois avant de trouver la bonne carrière pour les pierres.»

Tout doit être fait comme à l'époque où l'église a été construite il y a 117 ans.

«Une fois qu'on a trouvé les matériaux, il faut trouver les artisans, a-t-il raconté. Ça nous prend des tailleurs de pierre. Il existe une guilde d'artisans pour différents items qui sont accrédités par le ministère. Moi, j'insiste beaucoup pour encourager l'entreprise locale.»

Et comme il n'y a pas de tailleurs de pierre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'architecte a fait appel à des maçons pour l'installation.

«Ils ont consulté le tailleur de pierre pour la mise en place», a souligné M. Paiement.

Le même processus complexe s'applique aussi pour les travaux réalisés à la fenestration et à la toiture du bâtiment.

Sur la toiture, il n'y a pas une vis, pas un clou qui est apparent. C'est une véritable œuvre d'art, a affirmé l'architecte. Des belles églises dans la région, il y en a plein, mais les fabriques se découragent.

«Quand on croit en quelque chose, on ne restreint pas notre temps d'implication», a assuré le bénévole de longue date, Joseph-Marie Bouchard, qui s'implique depuis plus de 50 ans auprès de sa paroisse.

«On a la chance d'avoir encore un bon noyau de bénévoles et on a aussi un conseil de fabrique qui est très actif. Ce sont tous des bénévoles qui ne ménagent pas leur temps.»

D'autres travaux sont prévus en 2023. Une partie du toit qui borde le clocher sera notamment restaurée.