«Bombe météo» de Noël: la cellule de crise est activée à Québec

La Ville de Québec a officiellement activé sa cellule de crise pour faire face à la «bombe météo» qui doit nous frapper au cours des prochaines heures. Même si le coût pour la Municipalité se chiffrera à plusieurs millions de dollars, le maire Marchand estime qu’il vaut mieux être trop préparé que pas assez.

• À lire aussi: Cinq activités à faire après la tempête

• À lire aussi: Noël sous la neige: voici 7 trucs pour affronter la tempête sur les routes

• À lire aussi: La Ville de Québec se prépare à la «bombe météo» de Noël

«La Ville est prête à prendre soin des citoyens de Québec. Les employés sont à pied d’œuvre. Il y a un immense engagement de nos employés à répondre aux impératifs des conditions météorologiques malgré que nous soyons à la veille de Noël», a laissé tomber Bruno Marchand, en point de presse, jeudi en fin de matinée.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Ce dernier a admis que la tempête annoncée «ne pouvait pas tomber au pire moment» avec le congé des Fêtes imminent.

Les modèles météorologiques bougent tout le temps.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Aux dernières nouvelles, quelque 37 centimètres de neige devraient tomber progressivement sur Québec à partir de la nuit de jeudi à vendredi. Il y aurait aussi une dizaine de millimètres de pluie, un refroidissement et des vents violents (75 km/h en moyenne par moments).

Mobilisation

Sans vouloir fournir des chiffres précis, la Ville a assuré qu’au moins 150 employés de plus que prévu vont être « en standby » au cours des prochaines heures. Mais ce chiffre est très conservateur, puisqu’il n’inclut pas les services d’urgence comme les policiers, les pompiers et la sécurité publique.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

L’administration Marchand a assuré avoir la pleine collaboration des syndicats et que ce genre de cas exceptionnels sont prévus dans les conventions collectives des employés. « On a des employés présents et volontaires. Ça témoigne de leur profond engagement. Les équipes sont prêtes et mobilisées », a insisté le maire.

Ce dernier a ajouté que la Municipalité a également besoin de la collaboration des citoyens qui sont notamment invités à bien fixer leurs abris temporaires.

S’il devait y avoir de longues coupures d’électricité, la Ville affirme qu’elle pourrait ouvrir des refuges temporaires, comme des gymnases ou des centres communautaires, pour permettre aux citoyens de demeurer au chaud.

Déneigement

Les opérations de déneigement (grattage et épandage) vont avoir lieu vendredi soir dans les rues où les clignotants sont en fonction.

Le stationnement sera donc interdit sur ces rues.

Le but visé est qu’il n’y ait pas d’opérations de déneigement lors des soirées de samedi et de dimanche pour permettre les rassemblements familiaux de Noël. Cela dit, la Municipalité ne peut pas encore garantir cet aspect des choses, puisque cela dépendra essentiellement de l’évolution de la situation météorologique.