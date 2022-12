Bubble-Lee: la jeune entrepreneure victime de son succès

En rémission d’un cancer, une adolescente de 14 ans souhaitait ouvrir son propre comptoir à thé aux perles pour son rêve d’enfant, maintenant devenu réalité grâce à un succès fulgurant à Saguenay.

Voilà une semaine que Marie-Lee Tremblay a ouvert son propre commerce. L’ouverture officielle a eu lieu le 14 décembre dernier, dans les nouveaux locaux d’Escaparium Saguenay. Depuis, la jeune adolescente est victime de son succès.

«On n’avait vraiment pas prévu avoir une aussi grosse vague de gens en même temps», dit-elle, ravie.

Tellement, qu’elle a dû faire des provisions. Trois camions remplis de cargaisons arriveront jeudi, juste à temps pour la période des Fêtes.

«On a sûrement commandé quatre fois plus que ce qu'on avait prévu au début si ce n'est pas plus que ça là parce que vraiment, on a été dévalisé», a-t-elle admis.

«On pensait avoir du stock même après le mois de janvier avec les commandes qu'on avait faites. On se disait qu’on aurait assez de stock pour les prochains mois. Mais au bout de quatre jours, on n’avait plus rien dans les comptoirs», s’est étonnée Marie-Claude Lavoie, actionnaire et co-propriétaire d’Escaparium Saguenay.

Ils ont dû engager deux employés supplémentaires pour leur prêter main-forte.

«On a eu une grosse semaine chargée. Marie-Claude, Félix et moi, on a été beaucoup présents. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde qu'on n'avait pas prévu non plus les employés qu'on aurait dû», a constaté la jeune entrepreneure.

Les clients répondent présents

Le plaisir est au rendez-vous et les clients aussi! Leur grande variété de breuvages permet de plaire à tous les goûts.

«Tout le monde sourit, tout le monde est content. C'est vraiment le fun de servir des clients qui sont comme ça, on est vraiment contents de la grosse vague d'amour qu'on a eu».

Marie-Lee est aussi aux études à temps plein en secondaire trois, un bel exemple de persévérance.

«Depuis qu’elle est entrée ici à Escaparium la première fois, on est tombé en amour avec elle pour une raison. Marie-Lee est là, elle est souriante. La semaine passée, elle a fait une grosse semaine à l'école de jour, ici de soir et de fin de semaine», a souligné Marie-Claude Lavoie.

«Je dirais que ça va bien! En plus on a les vacances de Noël, ça nous permet de nous starter sans que j'aie de l'école et des devoirs à penser parce que ça fait beaucoup de en même temps», a reconnu Marie-Lee.

De beaux projets

La jeune adolescente a les yeux rivés vers l'avenir.

«Si Escaparium ouvre d'autres succursales, peut-être qu'on aura d'autres barres à bulles, qui sait», visualise-t-elle.

«À voir la réaction des gens, on n'est pas inquiets qu'on va perdurer dans le temps», a affirmé la co-actionnaire.

Son rêve d'enfant est maintenant devenu réalité. Comme quoi lorsqu'on y croit, tout est possible!

«Je pense qu'il faut vraiment oser puis il faut tout le temps viser plus haut. Si tu vises plus haut, tu ne seras jamais déçu. Tu vas toujours réussir à atteindre les objectifs que tu veux», a confié Marie-Lee.