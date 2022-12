Cinq activités à faire après la tempête

La tempête promise par les météorologues approche doucement, tandis que la très grande majorité de la province devrait avoir les deux pieds dans la neige d’ici à vendredi matin. Autant en profiter! Voici cinq activités à faire après - ou pendant - la tempête.

1- Construire un bonhomme de neige

Carottes, boutons, écharpes et brindilles: attrapez tout ce qui traîne et allez fabriquer votre propre bonhomme de neige, devant la maison ou dans un parc près de chez vous. En famille, entre amis ou entre amoureux, cette activité créative amusera petits et grands.

2- Dévaler les pentes

Quoi de mieux que de déballer les pentes, les deux pieds dans la neige fraîche, après une tempête de neige? Les amateurs de ski, de planche à neige et de glissades pourront profiter des tout derniers flocons pour descendre les pistes à vive allure.

3- Lancer votre propre compagnie de déneigement amateur

Pas le choix: il faut déneiger les centimètres accumulés dans l’entrée. S’il est possible de tourner la tâche en activité avec les enfants, en proposant par exemple des défis, pourquoi ne pas en profiter aussi pour offrir ses services aux gens plus vulnérables de son entourage, ainsi qu’à ses voisins. Avec un petit esprit entrepreneurial, quelques dollars pourront peut-être même alléger chaque pelletée.

4- La guerre des Tuques 2.0

Enfilez bottes, mitaines et pantalons de neige et préparez la Guerre des Tuques en construisant votre propre fort dans la cour arrière, seul ou en équipe. Bataille de boules de neige permise, que le fort le plus solide gagne.

5- Randonnée en raquettes ou patinage

Sortez les raquettes et allez vous promener sur le Mont-Royal, ou encore dans l’un des 24 grands parcs nationaux de la province. Pour les amateurs de patins, plusieurs patinoires seront ouvertes durant la journée. Vous pourrez sortir jouer au hockey ou faire des pirouettes au travers des flocons.