Comment éviter d’être malade dans le temps des Fêtes

À trois jours de Noel, les rassemblements du temps des Fêtes se préparent, mais les inquiétudes face à cette période augmentent.

• À lire aussi: Le service pédiatrique 811 disponible partout

• À lire aussi: Personnel de la santé sous pression aux urgences: «j’ai des mères qui ne verront pas leur enfant à Noël»

• À lire aussi: Tempête majeure avant Noël: Hydro-Québec se prépare au pire et invite les gens à faire de même

«On n’a pas de donnée qui nous démontre qu’on est dans une situation qui va être catastrophique avec un nouveau variant», explique le Dr Luc Boileau, directeur national de la Santé publique. «On peut se permettre de vivre une période des Fêtes qui est revenue à la normale.»

Toutefois, Dr Boileau explique qu’il est préférable de rester à la maison et éviter tout contact avec la famille lors des festivités si des symptômes apparaissent chez quelqu’un.

«Nous savons que malgré cela il y aura des contacts et de la proximité», lâche Dr Boileau. «On peut avoir une remontée après Noel ou après le jour de l’an.»

Écoutez l'entrevue avec le dr.Luc Boileau à l’émission de Philippe-Vincent Foisy diffusée chaque jour en direct via QUB radio :

Trucs pour éviter de se contaminer

«Mettre une guérite à l’entrée»

Le Dr Luc Boileau explique qu’il vaut mieux que les gens malades restent à la maison et évitent de se joindre aux rassemblements familiaux.

«Pas de purel en entrant, mais on évite de s’embrasser»

L’expert suggère qu’il vaut mieux éviter les démonstrations affectives physiques lors de l’arrivée des invités de sorte que l’on puisse prévenir la contagion.

Se tester avant de se déplacer

Dr Boileau rappelle qu’il n’est pas nécessaire de se tester avant de se rendre à un rassemblement familial, mais que la pratique peut être utile pour être certain qu’on n’est pas un porteur asymptomatique de la COVID-19.

VRS, COVID-19, et grippe

Selon des informations fournies par le Dr Boileau, le virus respiratoire syncytial est en baisse, la contagion du virus de l’influenza est toujours élevée, mais c’est la COVID-19 qui inquiète encore l’expert.

«On est rendus avec des variants qui sont presque qu’aussi contagieux que la rougeole», dit-il. «On a tous les indices comme quoi ça continue d’augmenter dans la communauté et au niveau des hospitalisations.»

Des épreuves dans les urgences

Plus de 2000 patients sont présentement hospitalisés pour se faire traiter pour un virus quelconque.

«Dans les urgences, on n’est pas dans une situation où on a une grande zone de confort», explique-t-il. «Il faut s’assurer que notre vaccination est bien à jour, surtout si on n’a jamais eu la COVID.»

Dr Boileau rappelle qu’il n’est pas nécessaire de se tester avant de se rendre à un rassemblement familial, mais que la pratique peut être utile pour être certain qu’on n’est pas un porteur asymptomatique de la COVID-19.

«L’idée c’est d’être vigilant», explique Dr Boileau. «S’il y en a qui ont des symptômes, on ne veut pas prendre le risque qu’ils viennent et contaminent tout le monde.»