Couche-Tard va acquérir 65 nouveaux lave-autos

Couche-Tard a conclu jeudi un accord pour acquérir toutes les parts de la compagnie True Blue, qui possède 65 stations de lave-autos dans le sud-ouest des États-Unis.

Selon Couche-Tard, qui possède également Circle K, ces sites seront une «extension naturelle» de son réseau de plus de 2500 lave-autos, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

«Nous sommes impressionnés par la forte croissance réalisée par True Blue au cours des dernières années, comme en témoigne la croissance d'environ 45 % du nombre total de voitures lavées entre l'exercice 2018 et l'exercice 2021», a souligné Claude Tessier, chef de la direction financière.

En effet, dans la dernière année, True Blue aurait lavé plus de 10 millions de voitures sous la marque Clean Freak, dans le sud-ouest des États-Unis, et Rainstorm, dans le mid-ouest, a poursuivi le communiqué. Ses lave-autos sont situés en Arizona, au Texas, en Illinois et en Indiana, «avec plusieurs nouveaux sites planifiés et en développement», peut-on lire.

De son côté, Couche-Tard opère déjà dans 24 pays et territoires, avec plus de 14 300 magasins.

La transaction devrait se conclure au premier semestre de 2023.