COVID-19: sept décès supplémentaires enregistrés au Québec

Sept nouveaux décès en lien avec la COVID-19 ont été répertoriés jeudi au Québec, au moment où les hospitalisations ont commencé une légère baisse dans la province.

Aucune de ces pertes de vie n’est survenue dans les dernières 24 heures, mais cinq ont eu lieu entre deux et sept jours, et deux autres il y a plus de sept jours.

Encore 2122 hospitalisations sont comptabilisées dans la Belle Province, dont 735 en raison du virus, ce qui représente une baisse de 27 par rapport à la veille. Deux personnes de moins se retrouvent aussi aux soins intensifs, pour un total de 55 lits occupés.

Près de 1173 nouveaux cas ont été enregistrés dans des centres de dépistage et 121 tests rapides positifs ont été autodéclarés.

Ce sont également 3797 travailleurs qui sont encore absents du réseau de la santé en raison de la COVID-19, soit pour un retrait préventif, une attente de résultats ou un isolement.