Cuisine à petits prix avec Thalie

Sur le réseau social TikTok, Thalie Gouslisty-Leblanc est reconnue pour ses recettes délicieuses et à petit prix.

Celle qui était au micro de Philippe-Vincent Foisy a proposé, pour le temps des Fêtes, d’opter pour un repas à partager comme une raclette ou un potluck. Tout le monde apporte quelque chose! De cette façon, les coûts seront séparés.

«Ce n’est pas parce qu’on reçoit qu’on doit assumer la facture au complet! De toute façon, les Fêtes c’est pour se rassembler», a-t-elle dit via QUB radio.

Qu’en est-il de la fameuse dinde de Noël?

Avec l’inflation connue dans la dernière année, les festins que l’on connaît chaque Noël n’ont pas leur place sur les tables des Québécois cette année selon la tiktokeuse.

«Revenir à la base, je pense que ça va être important cette année. Ça permet aussi d’éviter qu’une personne passe trois jours dans la cuisine pour préparer pour tout le monde.»

Acheter une grosse dinde de Noël alors qu’on est six autour de la tablée peut facilement être remplacée par un poulet.

«À Noël, on en fait toujours trop, et trop c’est comme pas assez. On n’a pas besoin d’avoir des restants pour trois mois. On n’a pas besoin que tout le monde qu’on reçoit parte avec un Tupperware.»

Pour enlever la simplicité du poulet et lui rajouter de la festivité, Thalie Gouslisty-Leblanc propose de les apprêter avec des canneberges et du vinaigre balsamique à 5 minutes 05.

Elle ajoute à ses suggestions un plat mijoté comme du bœuf bourguignon. Ce dernier donne une bonne quantité et est chaleureux à consommer. Il est aussi possible de cuisiner une grosse lasagne avec de la courge comme souper de Noël.