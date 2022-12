Disponible dès le 19 janvier sur Club illico: dévoilement de la bande-annonce de la série «À propos d’Antoine»

La bande-annonce de la nouvelle série «À propos d’Antoine» mettant en vedette Claude Legault, Cathleen Rouleau, Fanny Mallette, Sylvain Marcel, Hugues Frenette et Micheline Bernard vient d’être dévoilée.

La série raconte la vie de Julie (Cathleen Rouleau) qui tombe amoureuse de Marc (Claude Legault), le père de deux garçons, Georges (Edouard-B. Larocque) et Antoine (Antoine Parent-Bédard), un adolescent polyhandicapé. Ce dernier est autiste de niveau 3, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau. Antoine interprète son propre rôle, Cathleen Rouleau étant sa belle-maman dans la vie.

On suit donc l’arrivée de Julie au sein de cette famille hors de l’ordinaire, qui doit relever chaque jour des défis, mais dont la maison est remplie de joies et de petites victoires au quotidien.

Écrite par Cathleen Rouleau, d’après sa propre vie auprès du PDG de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, la série est produite par ComediHa!, en collaboration avec Québecor Contenu. Les 10 épisodes réalisés par Podz et tournés à Québec seront disponibles à compter du 19 janvier prochain sur Club illico.

D'autres séries sur Club illico

L'offre de la plateforme de Vidéotron comprend des séries comme «La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé», de Xavier Dolan; «Nous», de Yannick Savard; «La faille 3», de Daniel Roby; «Lac-Noir», de Frédérik D’Amours; «Le temps des framboises», de Philippe Falardeau; et «Audrey est revenue», de Guillaume Lonergan.

La deuxième saison de «Portrait-robot», d'Alexis Durand-Brault s'ajoutera dès le 5 janvier.