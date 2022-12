Du pain et [surtout] des jeux

En terminant, on vous propose de troquer votre plateau de fromages pour un plateau de jeux. Notre conseiller du bar Colonel Moutarde, Guillaume Faucher, vous invite à rire, à vous obstiner et à travailler vos méninges en testant des jeux québécois.

#1 Tu te mets combien ?

C'est un jeu de quiz, un jeu de connaissances générales qui se joue avec un plateau.

Nombre de joueurs : deux ou en équipe.

«Ce qui est super intéressant avec ce jeu, c’est qu’on évalue notre propre degré de connaissance par rapport à certains sujets», a lancé Guillaume Faucher.



#2 STAY COOL

Un jeu de questions simples, mais qui demande de la concentration et de garder son sang-froid.

Nombre de joueurs: 3, 4 ou 5. Une rotation est nécessaire autour de la table puisque chaque membre a un rôle.

Le but : Il faut juste tout faire en même temps ! Répondre vite aux questions du premier joueur, tout en répondant aux questions du second joueur avec les dés. Comme si ce n’était pas assez, on doit garder un œil sur le sablier pour le retourner au bon moment !

«C’est un jeu qui nous demande de gérer ses priorités», nous dit Guillaume Mathieu. «Ça va créer des moments très loufoques, c'est super drôle, c'est rushant.»



#3 Ah ouinnn ?

Type de jeu: Jeux de questions personnelles pour apprendre à connaître les gens autour de la table ou tester nos connaissances sur celles-ci.

Nombre de joueurs: jusqu'à 8 personnes.

Chaque personne a des cartes numérotées de 1 à 5. L’idée de Ah ouinnn? consiste à deviner l’ordre de préférence des autres joueurs parmi 5 sujets.

Plus vous devinez avec précision, plus vous gagnez de points.

«C'est un jeu parfait s’il y a des gens que l'on connait un peu moins. C'est un jeu de première impression, ou alors, un jeu où tu confrontes tes opinions avec ta famille et tes ami(e)s, puis ça donne toujours des moments bien cocasses!»

L’ancien conseiller de jeux du Colonel Moutarde vous invite à vous procurer ces jeux dans les petites boutiques locales: «c'est là qu'ils vont avoir la meilleure expertise pour répondre à leurs questions en vue d'offrir des cadeaux!».

Guillaume Faucher propose d’autres jeux pour les plus aguerris d'entre vous.

En résumé : mangez bien, jouez bien et joyeux temps des Fêtes !