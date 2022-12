Fermetures d’écoles annoncées en prévision de la tempête

En prévision de l’importante tempête de neige attendue vendredi, des écoles de plusieurs régions, dont celles de l’Outaouais, de Québec et du Lac-Saint-Jean, prennent les devants et annoncent leur fermeture demain, ce qui permettra à des milliers d’élèves de commencer leurs vacances de Noël plus tôt que prévu.

• À lire aussi: Noël sous la neige: voici 7 trucs pour affronter la tempête sur les routes

• À lire aussi: Noël sous la neige: les déplacements seront difficiles sur les routes

• À lire aussi: «Bombe météo» de Noël: la cellule de crise est activée à Québec

Dans la capitale, le centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a informé les parents de cette décision dès la fin de la journée mercredi.

Cette «décision anticipée exceptionnelle» est justifiée par les «prévisions météorologiques exceptionnelles», indique-t-on.

Les plus récentes prévisions laissent entrevoir une «tempête historique» dans l’ensemble de la province, qui sera marquée par de forts vents, de la poudrerie et d’abondantes précipitations de neige et de pluie.

Une décision semblable a été annoncée au centre de services scolaire de Portneuf jeudi matin.

En Outaouais, toutes les écoles seront fermées vendredi. Trois des quatre centres de services ont décidé de suspendre les cours demain en raison de la tempête, alors que les autres élèves seront en vacances comme le prévoyait leur calendrier scolaire.

Dans la région de Montréal, où la majorité des élèves sont attendus en classe demain, aucune fermeture n’a toutefois encore été annoncée au moment d’écrire ces lignes.

Consultez la liste des établissements scolaires fermés

Dans la région du Lac-Saint-Jean, deux centres de services scolaires ont aussi décidé de fermer leurs écoles vendredi en raison du cocktail météorologique prévu. Il s’agit de celles du Pays-des-Bleuets et du Lac-Saint-Jean.

Dans Chaudière-Appalaches, les écoles rattachées au centre de services de la Côte-du-Sud seront également fermées, comme celles du centre de services du Chemin-du-Roy en Mauricie.

Il est à noter que le calendrier scolaire varie d’un centre de services à l’autre. Des élèves célébreront le début de leur long congé des Fêtes en fin de journée jeudi, alors que d’autres sont déjà en vacances depuis hier.

Des centres de services scolaires, comme celui de Montréal ou des Découvreurs à Québec, ont par ailleurs indiqué que la décision de fermer ou non leurs écoles sera prise tôt demain matin, comme à l’habitude.

D’autres fermetures à Québec

Dans la capitale, l’Université Laval a aussi annoncé que toutes ses activités seront suspendues vendredi.

Le Marché de Noël allemand de Québec fermera quant à lui ce soir à 21h, soit une journée plus tôt que prévu.