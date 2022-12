Isolement des aînés: du réconfort pour la période des Fêtes

Le poids de la solitude peut peser lourd sur les épaules de certains aînés, particulièrement dans le temps des Fêtes.

L’arrivée de l'organisme Les Petits frères dans la vie de Charlotte Cyr lui apporte douceur et réconfort.

«J’avais besoin énormément de ça parce que je me sentais très seule. Je ne savais plus quoi faire. C'est plus que seule, c’est de l'isolement» a-t-elle laissé tomber. «J’ai toujours quand même essayé de garder des pensées positives, mais j’y arrivais de moins en moins. J’arrivais mal à supporter la situation.»

La dame de 75 ans, qui habite seule depuis plusieurs années, reçoit maintenant régulièrement la visite de Jean Ouellet. Mme Cyr n’a que de bons mots pour celui qui est devenu son «petit frère».

«La générosité, la bonté, c’est ce que je ressens.»

Malgré un jumelage récent, la complicité est déjà installée. Jeudi, le bénévole lui a apporté des cadeaux : quelques sucreries, une paire de bas chauds et les gentils mots de Leslie, 8 ans, rédigés lors d'un projet scolaire. De belles attentions en cette période des Fêtes, qui peut parfois être délicate.

«Dans le temps des Fêtes on est plus à fleur de peau, on est plus dans nos souvenirs d'enfance, de jeune adolescent. L'isolement, la solitude, est plus difficile à vivre et à supporter parce que, même si on ne veut pas fêter, tout le monde fête autour, alors ça exacerbe, ça amplifie, ce sentiment de solitude et d’isolement. Déjà que les aînés sont laissés de côté on va le dire», a mentionné M. Ouellet.

Une autre rencontre est prévue entre les deux amis le jour de Noël. Le plus beau cadeau que M. Ouellet puisse faire à Mme Cyr est de lui offrir de son temps.

«Je ne sais pas ce que serait le temps des Fêtes sans un être comme lui. Donc maintenant, ça fait comme une réjouissance», a indiqué Mme Cyr.

L’organisme Les Petits frères, qui a fêté ses 60 ans cet automne, accompagne 250 aînés grâce à l'aide de 230 bénévoles dans la grande région de Québec.

«Ce sont des rencontres extraordinaires avec des gens extraordinaires, de partage, de solidarité humaine aussi», a mentionné M. Ouellet.

Pour celui qui a l’organisme tatoué sur le cœur depuis 40 ans, il s’agit même d’un devoir.

«C'est une responsabilité sociale et affective de chacun de s'occuper et de visiter nos aînés. Pas juste à Noël, tout au long de l'année.»

- Avec les informations d'Andrée Martin, TVA Nouvelles