La cause du décès de l’actrice du film «Sans filtre» révélée

La cause du décès de l’actrice sud-africaine Charlbi Dean a été révélée jeudi par un médecin légiste de la ville de New York, a rapporté People.

La vedette âgée de 32 ans est décédée de manière inattendue et soudaine en août dernier.

Un porte-parole du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a confirmé que Charlbi Dean était morte d’une septicémie bactérienne, qui est «une complication de l’asplénie, soit l’absence de rate, due à un traumatisme contondant sur son torse.»

La septicémie bactérienne a été causée par une infection d’une bactérie nommée Capnocytophaga. Différents types de cette bactérie existent dans la bouche des humains ainsi que dans celle des chiens et des chats. Les personnes souffrant de problèmes auto-immuns et n’ayant pas de rate sont plus vulnérables.

Puisque le rapport complet de l’autopsie n’a pas été rendu public, il est impossible de déterminer si l’origine de l’infection provient d’une morsure ou d’un léchage d’animal.