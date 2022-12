Le Cirque du Soleil s'installe au Centre Bell: le rêve nostalgique de «Corteo»

Près de 17 ans après sa création sous chapiteau, le spectacle «Corteo» du Cirque du Soleil est de retour à Montréal, dans une formule en aréna qui lui sied parfaitement. Son lyrisme et sa nostalgie colorée fonctionnent toujours aussi bien.

Mis en scène par Daniele Finzi Pasca, «Corteo» se déroule dans l’imaginaire de Mauro, un clown qui rêve de ses propres funérailles, ce qui lui permet de revisiter les beaux moments de sa vie. Les numéros de cirque alternent avec une joyeuse parade onirique d’où émergent des personnages fantasques comme un géant, deux véritables lilliputiens, des clowns, un arlequin, des musiciens et même des anges descendus du ciel.

Dès l’ouverture, on est plongé dans un monde féérique et poétique, que ce soit avec le numéro des lustres géants dans lesquels évoluent des acrobates ou celui des trampolines sur les lits, qui rappellent des folies enfantines.

La scène bifrontale, avec des spectateurs des deux côtés, permet d’habiter le Centre Bell avec originalité et de créer une plus grande proximité avec le public.

Contrairement à certains spectacles du Cirque du Soleil, les numéros circassiens s’enchaînent les uns après les autres sans qu’on perde le fil de l’histoire, habillement mené par le personnage de Mauro, incarné pour les représentations montréalaises par Gonzalo Munoz Ferrer.

La Française Stéphanie Waltman-Ortega exécute un numéro de pôle suspendu impressionnant. On est attendri devant le numéro de marionnette vivante, dans lequel on peut voir le mouvement des fils et des poulies de la gymnaste.

On a également le souffle coupé par l’agilité de Roman Munin dans le numéro d’échelle acrobatique, impression que l’on va ressentir à plusieurs reprises, comme lors du numéro de planche coréenne, de trapèze volant ou durant la finale avec le Tournik, alors que des athlètes font un chassé-croisé incroyable entre des barres fixes et parallèles.

Poésie lyrique

Si les numéros circassiens impressionnent, le moment le plus émouvant de la soirée reste la balade en ballon de la lilliputienne Valentyna Pahlevanyan. Ukrainienne d’origine, l’artiste est accrochée à des ballons d’hélium et se promène au-dessus des spectateurs, qui la propulsent dans les airs en poussant sous ses pieds. Un moment enchanteur et envoûtant.

Polyvalente, on la retrouve plus tard dans une séquence hilarante où elle tente de recréer la pièce «Roméo et Juliette» dans un théâtre de poche, en compagnie de son véritable conjoint à la ville, Grigor Pahlevanyan, également artiste. Le résultat est plus farfelu que shakespearien, mais fait rire aux éclats.

Captivant et réconfortant, «Corteo», qui a été vu par 10 millions de spectateurs dans 20 pays et quatre continents depuis sa création, nous fait passer par toutes les émotions, tout en faisant vibrer notre coeur d’enfant. À la veille de Noël, c’est exactement ce qu’on attendait.

Le spectacle «Corteo» est présenté au Centre Bell jusqu’au 1er janvier 2023.