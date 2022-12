Le DJ suédois Mike Perry s’amène à Québec pour Toboggan

En raison d’enjeux de visa, le DJ Regard ne pourra pas venir à Québec pour l’événement Toboggan. Le DJ suédois Mike Perry le remplacera.

Mike Perry animera la place de l’Assemblée-Nationale, le 31 décembre, avant l’arrivée de la nouvelle année et jusqu’à minuit trente.

«Il ne fait aucun doute que ce nouvel alignement pour la soirée du 31 décembre saura plaire à tous. Mike Perry a un son extrêmement rassembleur. On parle d’un artiste qui a accumulé pas moins de 550 millions de vues avec la seule pièce The Ocean», a indiqué Louis Bellavance, vice-président contenu et direction artistique de Toboggan – Soirées Nouvel An.

D’ingénieur à créateur de succès très populaire, le DJ Mike Perry est l’un des artistes les plus écoutés de la blogosphère.

Son titre The Ocean a représenté l’une des pièces les plus écoutées sur Spotify en 2016.

Son remix de la pièce Perfect d’Ed Sheeran lui a permis de cumuler un chiffre global dépassant le milliard d’écoutes.