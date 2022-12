Les autorités prêtes à affronter la tempête

Si la neige devrait épargner l’Estrie, la région pourrait toutefois composer avec d’importantes quantités de pluie et de forts vents.

• À lire aussi: Noël sous la neige: voici 7 trucs pour affronter la tempête sur les routes

• À lire aussi: Noël sous la neige: les déplacements seront difficiles sur les routes

• À lire aussi: Fermetures d’écoles annoncées en prévision de la tempête

C'est tout le Québec qui est actuellement sur un pied d'alerte avec cette tempête qui devrait toucher la province d’ici samedi.

Les autorités se veulent rassurantes, et se disent prêtes à faire face à ce cocktail météo.

La pluie, combinée à la variation des températures, pourrait rendre les déplacements compliqués, et la chaussée glissante. Le ministère des Transports, en Estrie, fera de la surveillance dès la nuit prochaine dans certains secteurs névralgiques, notamment sur les axes autoroutiers comme l’autoroute 10, et la 55.

« On le sait, en Estrie, on a une topographie particulière. On sera prêt à étendre les abrasifs dans les courbes, dans les pentes. On confirme que des équipes seront prêtes à travailler en renfort. Pour le territoire de l’Estrie, on parle de 130 véhicules. Il y aura de la surveillance », a expliqué la porte-parole régionale, Isabelle Dorais.

De fortes rafales, pouvant atteindre jusqu’à 80 km/h demain, sont également attendues. Tant les équipes d’Hydro-Sherbrooke que d’Hydro-Québec sont prêtes à d’éventuelles pannes électriques.

« Il y a des régions comme en Estrie où il y a beaucoup de végétation. On sait que le vent peut amener la végétation et les arbres à tomber sur le réseau et à causer des pannes. C’est quelque chose qu’on va observer, mais les équipes seront prêtes à intervenir s’il y a des pannes dans la région. »

Certaines municipalités surveillent aussi la situation de près. La Ville de Magog est passée en mode alerte, et demande à ses citoyens d'être vigilants. À la Ville de Sherbrooke, une rencontre d’urgence a eu lieu, vendredi matin, entre les différents corps municipaux.

Le directeur du service de protection contre les incendies de Sherbrooke et responsable des mesures d’urgence, Stéphane Simoneau, veut rassurer la population, et indique que la Ville est au fait de la situation. Les équipes habituelles seront déployées sur le terrain. Des travailleurs sont de garde, si la situation le nécessite.

À deux jours du réveillon, les déplacements sur la route seront nombreux. Plusieurs étudiants de Sherbrooke, qui retournent dans leurs villes d’origine, ou d’autres citoyens, choisiront de prendre l’autobus voyageur.

Chez Transdev, qui assure plusieurs liaisons de Sherbrooke vers d’autres villes du Québec, on assure surveiller la situation d’heure en heure. Les départs sont tous maintenus pour le moment, mais pourraient être revus au besoin. Les usagers sont toutefois avisés que les trajets pourraient être plus longs.