Pour la troisième ronde du «Combat des régions» de l’émission «À vos affaires», Montréal, Lanaudière et les Laurentides s’affrontent et rivalisent afin de prouver que leur région est la destination idéale du temps des Fêtes.

Pour la représentante des Laurentides, Elisabeth Legault, les activités sont légion dans sa région.

«Évidemment, la région est reconnue pour ses activités de plein air. Mais c’est aussi la première région de villégiature quatre saisons au Québec. Reconnue internationalement pour ses villes et villages animés, la région regorge de petits trésors à découvrir. On a aussi plusieurs choix d’hébergement, que ce soit en hôtels, en centres de villégiature, en pourvoiries, ou en cabanes dans les arbres. C’est dans ce décor enchanteur que la région vous offre une expérience gourmande exceptionnelle. Tout pour réaliser votre scénario hivernal», détaille-t-elle.

Denis Brochu, de Lanaudière, vante quant à lui sa région et ses habitants.

«Lanaudière, premièrement, c’est une région qui se démarque par son authenticité. Son vaste territoire permet de choisir vos activités, vos expériences. On parle de ski alpin, de randonnées, de raquettes, de traineaux à chiens, de visites au musée, de découvertes gourmandes, de festivals. Les Lanaudois sont reconnus pour leur accueil empreint de simplicité», énumère-t-il.

L’activité par excellence

Bien sûr, si ces régions offrent une foule d’activités, il est bien rare qu’on ait le temps de toutes les entreprendre. Heureusement, les contestants connaissent l’activité des activités de leur région.

«En grande nouveauté cette année, c’est le Sentier des cimes Laurentides à Mont-Blanc, indique Mme Legault. Unique dans l’est du Canada, c’est une gigantesque structure en bois avec une passerelle de 1km et une tour de 40 m de hauteur, d’où vous pourrez admirer le panorama des Laurentides. C’est accessible à tous, même aux gens à mobilité réduite.»

Lanaudière n’entend pas s’en laisser imposer par le Sentier des cimes Laurentides.

«On va vous proposer un séjour plein air avec nuitée en hébergement d’expérience. Deux endroits sont connus: l’Auberge du Lac Taureau et la Station de ski Val Saint-Côme qui ont mis des «CoolBox» à votre disposition. L’une sur les pentes, évidemment, puis l’autre en bordure du lac, avec accès aux activités», propose M. Brochu.

Montréal s’est joint tardivement au combat, et a donc dû frapper fort, avec non pas une, mais deux suggestions.

«Mon activité favorite, c’est d’être au Quartier des spectacles, dit pour sa part Emili Bellefleur. Cette année, déjà, une nouvelle activité, c’est la patinoire de l’esplanade Tranquille. Une patinoire réfrigérée artificiellement, donc on prolonge la saison de patinage; il peut y avoir jusqu’à 400 personnes à la fois.»

«Si on continue un peu plus loin, on tombe sur le Grand Marché de Noël de Montréal, qui est ouvert jusqu’au 31 décembre, donc vous pouvez même venir fêter votre fin d’année ici. Le Grand Marché de Noël sera ouvert jusqu’à 1h du matin le 31 décembre», ajoute Mme Bellefleur.

