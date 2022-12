Places en garderie: le cri du cœur d’une maman pour 2023

Les places en garderie se font encore rares au Québec et obligent plusieurs parents à rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants, une situation qui devient de plus en plus difficile en ces temps d’inflation.

C’est ce qu’a exprimé une maman inquiète dans une publication Facebook mercredi sur la page de «Ma place au travail».

«En ce moment, je suis inquiète, car les mamans du Québec n’ont pas le choix. Le choix de retourner ou non sur le marché du travail. Le choix de mettre ou non leur carrière sur pause. Elles le font, car elles n’ont pas le choix et c’est devenu "normal" qu’une maman reste à la maison, qu’elle laisse son emploi et perde son autonomie financière», est-il notamment possible de lire dans son témoignage.

Et elle est loin d'être la seule: plusieurs parents ont les mêmes inquiétudes après plusieurs mois, voire années, d’attente pour trouver une place en garderie, a expliqué Audrey-Anne Roberge, administratrice de la page Facebook «Ma place au travail».

Cette dernière souhaite que Québec offre une aide financière concrète pour aider les familles à subvenir à leurs besoins.

«Ça prend une aide d’urgence, une aide financière temporaire le temps que le réseau soit complété», a-t-elle estimé jeudi en entrevue à QUB radio.

Le gouvernement Legault avait promis, il y a quelques mois, de bonifier le congé parental à 18 mois, une promesse qui ne serait cependant pas suffisante, d’après Mme Roberge.

«Ça demeure le même montant qui est remis. C’est bien beau de dire "oui oui on l’a étiré jusqu’à 18 mois", mais ça ne vient pas aider les familles concrètement», a-t-elle souligné.