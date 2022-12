Plan d’urgence pour aider la Côte-de-Beaupré

Des acteurs économiques et politiques ont annoncé jeudi des initiatives concrètes visant à diminuer les impacts de la fermeture des pistes de ski alpin du Mont-Sainte-Anne sur les commerçants et les citoyens de la Côte-de-Beaupré.

Trois mesures principales sont mises en place pour venir en aide aux entreprises, mais aussi aux skieurs.

«C’est une situation extraordinaire. Que la Régie du bâtiment du Québec demande la fermeture d’une station de ski, ça ne s’était jamais vu», a expliqué la député caquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, en entrevue à TVA Nouvelles.

Une enveloppe d’un million de dollars sera dédiée à la création d’un fonds d’aide aux entreprises touristiques. Celles-ci pourront bénéficier de prêts allant jusqu’à 50 000 $.

«Il y a plein d’entreprises qui y sont rattachées, par exemple les restaurants, les hôtels également. Pendant les Fêtes, c’est la période la plus lucrative, les gens avaient engagé du personnel, avaient acheté de la nourriture en prévision. Il y a des annulations. Par exemple, à un hôtel, on est passé d’un taux d’occupation de 95% à un taux d’occupation de 65% et on s’attend à ce que ça diminue», a souligné Mme Bourassa.

Une campagne promotionnelle pour vanter les autres atouts et activités de la région sera également lancée dans l’espoir d’attirer les visiteurs.

«Aider nos entrepreneurs et aider la région pendant cette période-là. On pense que ça, ça va donner un bon coup de main. On a encore une super région! Ça, ça ne change pas. La montagne, en peaux de phoque on peut la monter aussi», a souligné le président de Développement Côté-de-Beaupré, Daniel Robitaille.

Finalement, un service de navettes gratuit, opéré par PLUmobile, sera offert afin de transporter les skieurs jusqu'à la station de Stoneham, du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier.

Pour la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la priorité demeure de permettre la réouverture des pistes du Mont-Sainte-Anne le plus rapidement possible, tout en assurant la sécurité des usagers.

«La première action qu’on doit faire aujourd’hui, c’est sécuriser les télécabines aériennes. Ç’est ça l’objectif de la Régie du bâtiment du Québec. C’est ça l’objectif du gouvernement du Québec. C’est de s’assurer de la sécurité des skieurs qui vont retourner sur le Mont-Sainte-Anne», a-t-elle précisé.

Des ingénieurs sont toujours sur place pour effectuer des travaux. La date de réouverture des remontées mécaniques et des pistes de ski alpin est toujours inconnue.