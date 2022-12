Redevances des chansons de Noël : combien gagnent les chanteurs des grands classiques du temps des Fêtes?

Chaque année, nous entendons encore et encore les mêmes chansons de Noël, la liste de lecture change que très rarement.

Les supermarchés s'en tiennent à «Petit papa Noël» et «Vive le vent» et les cafés adoptent le style de Michael Bublé et Frank Sinatra, alors la variation est minime et certaines pistes ne disparaissent tout simplement pas.

Vous vous demandez peut-être combien d'argent les auteurs des normes saisonnières les plus omniprésentes gagnent chaque année et s'il est vraiment possible de vivre des redevances.

La vérité est qu'il est difficile de dire avec certitude combien les Pogues ou Mariah Carey ont tiré de leur travail, car la Performing Right Society (PRS) ne révèle pas la réponse dans l'intérêt de la protection de la vie privée de ses membres.

Les recherches menées par Channel 5 en 2016 ont tenté de trouver la réponse et ont conclu que les chansons qui rapportent le plus d’argent à leurs chanteurs chaque année sont les suivantes:

«Merry Xmas Everybody» de Slade 1,6 M$

«Fairytale of New York» par The Pogues et Kirsty MacColl, 656 000$

«All I Want for Christmas is You» de Mariah Carey, 656 000$

«White Christmas» de Bing Crosby 538 000$

«Last Christmas» de Wham! 491 000$

«Wonderful Christmastime» de Paul McCartney 426 000$

«Stop the Cavalry» de Jona Lewie 196 000$

«2000 Miles» par The Pretenders 167 000$

«Mistletoe and Wine» de Cliff Richard 163 000$