Un robot pour humaniser les soins hospitaliers

Constamment en train d’innover, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) peut compter sur un nouvel employé dans ses rangs pour divertir ses patients.

Il se nomme Luca et est un robot.

«Il a pour objectif d’humaniser les soins entre autres aux personnes âgées et aux gens qui ont des problèmes de santé mentale pour leur apporter du divertissement à la fois parce qu’il est amusant, mais aussi parce qu’il est connecté à différentes sources internet et pourrait par exemple vous projeter un film», mentionne le PDG du CHUM, Fabrice Brunet.

Déjà utilisés dans certains hôpitaux en Asie et en Europe, les robots auront un rôle de plus en plus grand à jouer dans les hôpitaux en Amérique du Nord dans les prochaines années, selon Fabrice Brunet.

«Il y aura plusieurs types de robots humanoïdes. Des robots comme Luca qui aident les patients à se divertir, à communiquer avec leur famille, etc. Il y aura des robots humanoïdes qui feront des tâches comme aider les soignants à lever le patient, ou bien l’installer dans son fauteuil. Il y a aussi d’autres robots qui prolongent les gestes, comme les robots chirurgicaux, qui peuvent aider à guider les chirurgiens lors des opérations», détaille-t-il.

Luca s’est d’ailleurs présenté à l’animateur Paul Larocque.

M. Brunet quittera ses fonctions de PDG du CHUM dans les prochains jours. Il s'est confié à TVA Nouvelles sur son dernier mandat.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.