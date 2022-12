Une centaine de postes disponibles au Village Vacances Valcartier

Le Village Vacances Valcartier (VVV) est toujours en période de recrutement pour la saison hivernale, avec une centaine de postes encore disponibles.

Selon Sandra Nadeau, porte-parole de l’entreprise, il reste une centaine de postes à combler sur une possibilité de 500.

«On cherche toujours des gens principalement à la restauration rapide, aux cuisines, à la billetterie/accueil et notre plus grand défi en ce moment, c’est le Bora Parc où l’on a besoin de sauveteurs qui détiennent la certification de sauveteur national et des assistants sauveteurs», dit-elle.

Pour se démarquer, l’entreprise offre plusieurs avantages, dont un service gratuit de navettes pour les employés jusqu’au 8 janvier, avec six arrêts desservis deux fois par jour, notamment la Pyramide de Sainte-Foy et le terminus Les Saules.

Attraction

C’est sans compter tous les autres avantages, comme les rabais en restauration et sur l’essence, de même qu’une bonification salariale pour les employés qui travaillent à l’extérieur et les sauveteurs détenant le brevet national.

«C’est plus difficile pour nous d’avoir des employés l’hiver que l’été. L’été, les étudiants du secondaire, des cégeps et des universités sont en vacances et ils cherchent du travail à temps plein. L’hiver, on a plus de défis», a-t-elle ajouté.

Les populaires glissades sur chambre à air ont débuté le 17 décembre dernier.

En hiver, on compte six restaurants sur le site du VVV. Selon l’achalandage, il est possible, les jours de semaine, par exemple, que certains points de vente soient fermés.

«On est encore en recrutement. On a bon espoir que les jeunes vont donner des disponibilités et qu’on va combler nos équipes, mais il faut penser à toutes les alternatives et l’une des alternatives est bel et bien de fermer certains points lorsque c’est nécessaire.»

Un menu adapté

Le restaurant O’Grill, ouvert sept soirs par semaine durant la période des Fêtes, servira un menu unique, soit de la fondue chinoise.

«On a de la difficulté à avoir des gens en cuisine, mais au niveau du service, on n’est pas pire [...] On s’est tourné vers un menu qui se fait en service. Trouver des employés pour faire du service, c’est plus facile. Ce sont des employés qui travaillent à pourboire et comme on a un grand volume, c’est intéressant pour les serveurs de venir faire des quarts de travail au Village. On a moins de difficultés à trouver des serveurs que des cuisiniers. Alors, c’est pour ça qu’on a pris cette avenue-là.»

L’entreprise souhaite que tous les efforts qu’elle déploie permettent de pourvoir les postes vacants afin qu’elle puisse offrir tous les services possibles sur l’ensemble du site.

«On a toutes sortes de stratégies. On espère vraiment pouvoir ouvrir tout ce qu’on peut et offrir une belle expérience à la clientèle quand même.»

Pendant l’automne, le parc aquatique intérieur Bora Parc était ouvert uniquement les vendredis, samedis et dimanches. Pour le temps des Fêtes, à partir du 22 décembre, il sera ouvert sept jours sur sept jusqu’au 8 janvier 2023.