Vaccination contre la COVID-19: les recommandations seront possiblement ajustées

Si la COVID-19 est toujours présente au Québec et en augmentation à quelques jours du réveillon de Noël, un comité travaille actuellement à ajuster les recommandations pour la vaccination, selon le directeur national de la santé publique du Québec.

Avec près de 75% des Québécois qui ont déjà eu la COVID-19 depuis le début de la pandémie, la donne change concernant la période entre les doses de rappel du vaccin, a indiqué le Dr Luc Boileau au micro de QUB radio, jeudi.

«On est à travailler sur un ajustement des recommandations. Ce qu’on observe, c’est que quelqu’un qui a déjà fait la COVID et qui a une immunité acquise par la vaccination est assez bien protégé, et cette protection-là peut durer probablement plus longtemps que six mois», a-t-il expliqué.

Les Québécois qui n’ont pas encore attrapé le virus doivent continuer à aller chercher leur dose de rappel après six mois, a tout de même rappelé le Dr Boileau, particulièrement chez les personnes à risque.

Un masque «ne suffira pas» pour les Fêtes

En parallèle, la triple épidémie de virus respiratoires commence doucement à se résorber dans la province, avec une baisse des cas de grippe et de virus respiratoire syncytial (VRS). La COVID demeure toutefois encore très présente, obligeant les citoyens à rester sur leur garde pendant le temps des Fêtes.

«S’il vous plaît, même si c’est le fun d’avoir l’opportunité de se revoir [si on est malade], on n’y va pas. Un masque ne suffira pas [...] Ça peut être utile, c’est mieux que rien, mais ce n’est pas la solution. La solution c’est de ne pas être en contact avec les autres», a déclaré le Dr Boileau.

«C’est des contextes de très grands rapprochements, alors ça c’est parfait pour un virus, il circule facilement là-dedans», a-t-il ajouté.