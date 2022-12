Washington appelle la Chine à partager les informations sur sa nouvelle épidémie de Covid

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé jeudi la Chine à partager ses informations sur la nouvelle vague de Covid-19 que connaît le pays, et a proposé à nouveau une aide sous la forme de vaccins.

«Il est très important que tous les pays, y compris la Chine, s'attachent à ce que les gens soient vaccinés, que les tests et les traitements soient disponibles, et plus encore, à ce que l'information sur ce qu'ils vivent soit partagée avec le monde - parce que cela a des implications non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Depuis que Pékin a, début décembre, mis fin à ses strictes restrictions sanitaires, le nombre de cas positifs au Covid-19 a explosé en Chine, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés.

Selon des témoignages collectés par l'AFP, les crématoriums sont sous pression, sans qu'un lien formel avec le Covid ne puisse être établi.

Avec un virus qui circule, «il est possible que d'autres, variants, se développent, que ces variants se diffusent à leur tour et qu'ils nous touchent, nous ou d'autres pays», s'est inquiété jeudi M. Blinken, assurant être «totalement prêt à fournir une aide à qui le demande», ce que la Chine n'a pas fait.

Le secrétaire d'État américain prévoit une visite à Pékin début 2023 pour tenter d'apaiser les tentions avec le principal adversaire diplomatique et économique des États-Unis.