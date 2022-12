Zelensky à Washington: «Biden met l’accent sur un éventuel plan de paix»

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré Joe Biden à Washington. Voici l’analyse de Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine.

Plusieurs parallèles historiques ont été faits entre la visite de Zelensky mercredi à Washington avec celle de Churchill en 1941-1942 lors de la Deuxième Guerre mondiale.

«Le côté historique a été joué très fort hier. Dans son allocution d’une trentaine de minutes, Zelensky a fait référence aux batailles de Saratoga, donc l’indépendance des États-Unis, et il a aussi référé à la Deuxième Guerre mondiale. Il a rappelé aux Américains l’importance de ce qui se passe en Ukraine», analyse-t-il.

Dans son discours, Zelensky a également rappelé que les Ukrainiens se battaient pour la liberté, et non la pitié. Puisque les républicains prendront le contrôle de la Chambre des représentants, est-ce que l’Ukraine trouvera-t-il plus difficile d’aller chercher de l’aide militaire?

«Il y a deux réactions américaines qui sont justifiées. Au total, on va atteindre les 100 milliards de dollars fournis à l’Ukraine. Il y a des gens du côté des démocrates, que ce sont 100 milliards qui auraient pu être investis ailleurs comme en santé, en éducation. Il y a des républicains qui disent que les États-Unis ont les moyens de faire ça», explique l’expert.

«Dans les pourparlers qu’il a eus avec M. Zelensky, Biden met l’accent sur un éventuel plan de paix. Il y a des armes qu’il refuse à l’Ukraine pour éviter une escalade du conflit. De l’autre côté, il rappelle à M. Zelensky la nécessité d’une solution diplomatique, car l’hiver sera dur pour les Ukrainiens», ajoute M. Laliberté.