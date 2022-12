Albums de stars presque incognito

On ne compte plus le nombre d’acteurs qui ont lancé des albums. Mais ils sont moins nombreux à avoir eu autant de succès sur scène qu’à l’écran... Le site Web best life a repéré ces stars dont la carrière musicale est pratiquement passée inaperçue.

KIEFER SUTHERLAND

Après l’accaparant tournage de 24, l’interprète de Jack Bauer a enfin trouvé le temps de se consacrer à son rêve d’enregistrer un premier album, en 2016. Et il ne veut pas savoir si on aime Down in a Hole ou non! «Je suis parfaitement conscient de la stigmatisation d’un acteur qui fait de la musique, mais à cette étape de ma vie, je m’en

fiche», a clamé dans le Billboard celui qui a sorti deux autres

disques depuis.

TONI COLLETTE

La vedette de Pieces of Her a signé un seul album en 2006 et pas de danger qu’elle recommence! En effet, la pauvre a eu la pire critique qu’une auteure-compositrice-interprète puisse recevoir. «C’est mauvais et c’est à cause des paroles. Toni est une assez bonne auteure de chansons quand elle y met du sien, mais tout est ruiné par une écriture paresseuse et quelques lignes extrêmement mauvaises», a-t-on pu lire dans le Sputnikmusic.

LEIGHTON MEESTER

Lorsque la formation Cobra Starship l’a invitée à chanter pour Good Girls Go Bad, la vedette de Gossip Girl a aimé son expérience au point de faire un album solo en 2014 intitulé Heartstrings. Celui-ci n’a pas fracassé de records, ni reçu de si mauvaises critiques non plus. Un journaliste du Idolator a même écrit qu’il était «surprenamment bon».

RYAN GOSLING

Avec son duo indie rock Dead Man’s Bones, l’acteur a lancé un album homonyme en 2009. Interpréter des chansons qui parlent de monstres et y associer une chorale d’enfants était audacieux... mais finalement peu payant, puisque le disque n’a pas connu le succès escompté!

KEVIN BACON

Même si le duo qu’il a formé avec son frère, Michael, reste relativement discret, The Bacon Brothers compte déjà huit albums à son actif. Et puis, ses simples se retrouvent tant sur des bandes sonores de films que sur des CD de musique pour enfants.

ROBERT DOWNEY JR.

Il a souvent chanté pour les bandes sonores de films dans lesquels il jouait. Et sa réinterprétation de River, la chanson de Noël de Joni Mitchell, a connu un certain succès. Mais on ne voulait pas nécessairement un album complet de sa part... ce qu’il nous a tout de même offert en 2004 (sans tambour ni trompette) avec The Futurist.

JACKIE CHAN

Tout le monde sait que le spécialiste en arts martiaux a une impressionnante liste de films dans son CV, mais peu savent qu’il a aussi un nombre considérable d’albums à son actif. La vedette de Rush Hour a en effet lancé son 12e disque en 2018. Le premier était Love Me, en 1984.

BRIE LARSON

Si l’actrice oscarisée de Room n’est jamais devenue une chanteuse populaire, c’est à cause de sa maison de disques, selon elle.

«Je voulais écrire mes propres chansons, mais [les gens de la maison de disques] avaient peur de ça. Je voulais porter des espadrilles et jouer de la guitare, mais ils me voulaient avec des talons hauts et du vent dans les cheveux», s’est-elle plainte au Rolling Stone en 2016.

NAOMI CAMPBELL

Être mannequin et actrice ne lui suffisait pas: Naomi a donc décidé en 1994 d’enregistrer un album R&B intitulé Baby Woman. Or, on lui a vite fait comprendre qu’elle ne pouvait pas exceller dans tous les domaines...

MACAULAY CULKIN

Il s’est tenu loin des caméras depuis Home Alone et a tout fait pour se départir de son image d’enfant chéri de l’Amérique... Un exemple parmi d’autres: son groupe The Pizza Underground, qui existe depuis 2013. La formation se décrit comme un groupe rock comique qui parodie des chansons de The Velvet Underground en y intégrant paroles et titres sur le thème de la pizza. Un band qui laisse tout le monde encore perplexe, 11 albums plus tard!

SCARLETT JOHANSSON

Depuis ses débuts, l’actrice avait reçu maints compliments sur la chaude tonalité de sa voix, ce qui l’a persuadée d’embrasser une carrière dans le chant. En 2008, elle a enregistré un premier album de reprises de Tom Waits, intitulé Anywhere I Lay My Head. Pas impressionné, The Cut l’a qualifié de «projet vaniteux» qui réussit seulement à nous rappeler d’écouter les versions originales...

JEFF BRIDGES

«J’ai eu du mal à choisir: suis-je un acteur ou un musicien? Pourrais-je être les deux?» s’est demandé celui qui a performé dans The Big Lebowski. Il semble que Jeff se soit finalement décidé vu les trois albums à son actif, lancés entre 2000 et 2015.

JENNIFER LOVE HEWITT

La vedette du film I Know What You Did Last Summer n’a peut-être jamais connu le succès avec ses chansons, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Elle a quand même signé quatre albums, notamment Let’s Go Bang en 1995. Malheureusement, même ce titre provocateur n’a pas réussi à attirer notre attention...

BILLY BOB THORNTON

Aucun de ses albums n’a marché... ce qui n’a pas empêché l’acteur du film Bad Santa d’en sortir 16, tantôt en solo, tantôt avec sa formation The Boxmasters.

JAMIE FOXX

C’est l’acteur de la liste qui s’en est le mieux tiré dans le monde de la musique. En effet, son deuxième album (il en a réalisé cinq), Unpredictable, s’est classé en deuxième position du Billboard 200.

MICHAEL CERA

L’acteur qu’on a pu voir dans Scott Pilgrim vs. the World a sorti l’album True That en 2014, un mélange de chansons originales et de reprises. La critique ne s’est pas montrée totalement indifférente à son ton «mélancolique, alternatif et adorable». Reste que Michael n’a pas retenté l’expérience.

STEVEN SEAGAL

Son impressionnante collection de guitares ayant appartenu à Elvis Presley, Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy et Jimi Hendrix ne lui a pas encore permis d’enregistrer un album à la hauteur de ses idoles. Son premier, Songs From the Crystal Cave, compte pourtant quelques collaborations avec des musiciens de renom, tels que Stevie Wonder.

ALYSSA MILANO

Il y a une bonne raison pour que même les plus grands admirateurs de l’actrice ne sachent pas qu’elle mène une deuxième carrière comme chanteuse: ses six albums ont uniquement été lancés au Japon, entre 1989 et 1995. «Je préférais que ma musique sorte là où elle serait appréciée plutôt qu’à un endroit où on s’en serait moqué», a-t-elle dit au L.A. Times en 1991.

HUGH LAURIE

Deux albums de blues plus tard, l’interprète de Gregory House dans House M.D. philosophait à propos de sa double carrière. «Je crois qu’il y a de la musicalité dans le jeu d’acteur et qu’il y a du jeu dans la musique. Ces deux champs d’activité ne sont pas très différents l’un de l’autre, en quelque sorte», a-t-il affirmé au quotidien Sydney Morning Herald en 2014.

KEANU REEVES

Celui qui incarne Neo dans The Matrix aurait pu avoir une belle carrière dans la musique avec son band Dogstar. Mais après avoir fait un EP et deux albums, puis la première partie de légendes telles que Bon Jovi et David Bowie, le groupe a décidé de se séparer, en 2002.

ANTHONY HOPKINS

Eh oui, l’interprète de Hannibal Lecter joue de la musique et pas n’importe laquelle: le classique. En 2011, le City of Birmingham Symphony Orchestra a enregistré neuf de ses compositions, réunies sur un album live intitulé Composer.