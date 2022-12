Cette semaine autour du globe: Trump «inapte», chanteurs d’opéra en Ukraine et secrétaire nazie coupable

Pas le temps de suivre l’actualité internationale durant la semaine? Pas de problème, l'Agence QMI s’en est chargé pour vous. Des gros dossiers compliqués aux histoires insolites de la semaine, voici un rapide récapitulatif de ce qui s’est passé dans le monde.

–L’Argentine rapporte la Coupe du monde à la maison

QATAR - L’Argentine a remporté dimanche la Coupe du monde de soccer pour la première fois depuis 1986, au plus grand bonheur de ses partisans aux quatre coins de la carte qui espéraient cette victoire depuis près de 40 ans. Le match, qui se tenait à Doha au Qatar, opposait l’équipe de l'Albiceleste contre celle de la France, grande championne de la précédente Coupe du monde en Russie il y a quatre ans. Il s’est conclu par la victoire aux tirs au but de l’Argentine.

–Une secrétaire nazie de 97 ans complice de 10 500 meurtres

ALLEMAGNE - L’ancienne secrétaire d’un commandant nazi, aujourd’hui âgée de 97 ans, a été trouvée coupable cette semaine de complicité dans plus de 10 500 meurtres durant la Seconde Guerre mondiale. Selon le juge, qui entendait le procès au tribunal d'Itzehoe dans le nord de l'Allemagne, la nonagénaire Irmgard Furchner était pleinement consciente de ce qui se passait dans le camp de Stutthof, où elle travaillait comme secrétaire entre 1943 et 1945, a rapporté la BBC. Au total, environ 65 000 personnes auraient perdu la vie dans d’horribles conditions à cet endroit. Irmgard Furchner a ainsi reçu une peine suspendue de deux ans de prison. Au début de son procès en septembre 2021, elle se serait enfuie de sa maison de retraite avant d’être retrouvée par la police dans une rue à Hamburg, dans le nord du pays.

–Des chanteurs d’opéra russes au front pour remonter le moral des troupes

UKRAINE - La Russie veut déployer des musiciens, des chanteurs d’opéra, des acteurs et des artistes de cirque sur le front en Ukraine pour remonter le moral de ses troupes. C’est du moins ce qu’a partagé le ministère de la Défense du Royaume-Uni lundi sur Twitter dans une mise à jour, en précisant que deux «brigades créatives de première ligne» seront mises en place. Selon le Royaume-Uni, une campagne de donation d’instruments pour les troupes aurait également été mise en branle, a rapporté la BBC.

–Les talibans interdisent l’université aux filles

AFGHANISTAN - Des centaines de jeunes femmes afghanes ont été interdites d’entrée sur les campus universitaires par des gardes armés après avoir été bannies des programmes d’éducation supérieure par les talibans. Cette décision, fermement «condamnée» par l’UNESCO et plusieurs autres pays, a été expliquée par le fait que les étudiantes ne respectaient pas le code vestimentaire, aurait indiqué jeudi le ministre taliban de l'Enseignement supérieur selon l’AFP. Il s’agirait ainsi d’un «crime contre l’humanité», ont pour leur part mis en garde les ministres des Affaires étrangères du G7 dans un communiqué diffusé jeudi. Cette restriction est la plus récente de plusieurs depuis le retour au pouvoir du régime taliban en août 2021. L'éducation était déjà interdite aux jeunes filles de l'école secondaire depuis environ 15 mois.

–Elon Musk quittera la direction de Twitter

ÉTATS-UNIS - Dans l’eau chaude depuis son rachat de Twitter, le multimillionnaire Elon Musk a lancé lundi un sondage pour demander à ses abonnés s’il devrait abandonner la direction du réseau social. Une vaste majorité, 57,5%, a voté pour qu’il cède sa place. Le lendemain, Musk a annoncé son retrait des commandes dès qu’il aura trouvé «quelqu'un d'assez fou» pour le remplacer, a rapporté l’AFP.

Depuis que Musk a repris la barre en octobre, Twitter a licencié des milliers d’employés et a été poursuivi en justice pour avoir vraisemblablement ciblé des femmes dans les renvois. Dans la liste des décisions controversées, l’homme d’affaires a également modifié les paramètres de la plateforme, forçant ses utilisateurs à payer 8$ pour certifier leur compte. Il a aussi fait lever la suspension du compte de l’ancien président américain Donald Trump, tout en censurant des journalistes. Finalement, son quartier général a été placé sous enquête par la ville de San Francisco après que des bureaux auraient été illégalement convertis en chambre à coucher.

–L’armée dans les rues après une défaite électorale aux Fidji

FIDJI - Le gouvernement sortant des Fidji a été accusé vendredi de semer «la peur et chaos» pour rester au pouvoir alors que l’armée a été déployée dans les rues de la capitale Suva. Après 16 ans à la tête du pays, le premier ministre sortant Frank Bainimarama ne reconnaîtrait pas sa défaite, a rapporté l’AFP. Il aurait ainsi mobilisé l’armée sous prétexte de vouloir maintenant «la loi et l’ordre» aux Fidji, où règneraient selon lui des violences inter-ethniques liées au vote. Selon l’AFP, de nombreux Fidjiens craindraient que le déploiement de l'armée ne serve de prétexte à un «coup d'État rampant». L'élection, qui s’est tenue dimanche dernier, s'est soldée par une alliance entre trois partis d’opposition, permettant à Sitiveni Rabuka d'obtenir la majorité au Parlement.

–Trump «inapte» à se représenter selon la commission d’enquête

ÉTATS-UNIS - La commission d’enquête parlementaire, qui tente de faire la lumière sur l’assaut du Capitole en janvier 2021, a recommandé mardi des poursuites pénales contre l’ancien président des États-Unis Donald Trump pour avoir appelé à l’insurrection et au complot. Les neuf membres de la commission - sept démocrates et deux républicains - ont voté à l'unanimité en faveur de ces recommandations, jugeant que Trump se trouvait «au centre» du coup. Il a par ailleurs été jugé «inapte» à occuper de nouvelles fonctions publiques par la numéro deux de la commission, la républicaine Liz Cheney. Si ces recommandations ne sont que symboliques, ce sera au ministère de la Justice de trancher et de déposer des accusations formelles au besoin. Rappelons que Trump s’est lancé à la course pour la présidence en 2024.