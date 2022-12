Ellen DeGeneres: la mort de tWitch a «été vraiment difficile pour tout le monde»

Ellen DeGeneres a publié vendredi une vidéo sur ses réseaux pour rendre hommage à Stephen «tWitch» Boss qui s’est enlevé la vie le 13 décembre.

«Les 11 derniers jours ont été vraiment difficiles pour tout le monde», a déclaré Ellen DeGeneres dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux vendredi. «Tout le monde souffre et essaie de donner un sens à cela, et nous n'y comprendrons jamais.»

Ellen DeGeneres a ravalé ses larmes dans sa première déclaration vidéo publique depuis la mort de Stephen «tWitch» Boss, son ami et collègue sur son talk-show.

Pour lui rendre hommage, «la meilleure chose que nous puissions faire est de rire et de nous étreindre, de jouer à des jeux, de danser et de chanter», a déclaré émue l’animatrice.

«Cela semble impossible, mais c'est ainsi que nous lui rendons hommage», a-t-elle ajouté. «Et embrassez-vous et dites-vous que nous nous aimons et faites savoir aux gens que nous sommes là pour eux et vérifiez avec les gens.»

Stephen «tWitch» Boss, 40 ans, se serait enlevé la vie avec une arme à feu. Le DJ a travaillé sur l’émission Ellen DeGeneres de 2014 à 2022, et a été nommé producteur en 2020.