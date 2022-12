L'un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI arrêté en Espagne

La police espagnole a annoncé vendredi avoir interpellé à Madrid un Néo-Zélandais condamné à la perpétuité aux États-Unis dans des affaires de trafic sexuel et de pédocriminalité et qui figurait parmi les 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI.

Selon la police, ce Néo-Zélandais de 40 ans a été interpellé après avoir été repéré mercredi dans un hôtel du centre de la capitale espagnole, où il logeait sous l'une des fausses identités qu'il utilisait pour éviter d'être localisé.

🚩Detenido en #Madrid un fugitivo neozelandés, incluido en la lista de los 10 más buscados del #FBI



Fue condenado a cadena perpetua en #EEUU por delitos de pornografía infantil, explotación sexual, agresión sexual y ganancias ilícitas, llegando a ganar +17 millones de dólares pic.twitter.com/E9uLKMaGw9 — Policía Nacional (@policia) December 23, 2022

La police n'a pas communiqué le nom complet du fugitif, mais uniquement ses initiales, «MJP». Il s'agit de l'un des «dix fugitifs les plus recherchés par le FBI», pour lequel une offre de récompense de 100.000 dollars avait été émise, a-t-elle néanmoins précisé.

D'après une source proche du dossier, il s'agit de Michael James Pratt, condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité aux États-Unis pour des faits de «pornographie infantile», «exploitation sexuelle», «agression sexuelle» et «enrichissement illicite».

Selon le site internet du FBI, ce Néo-zélandais aurait recruté plusieurs jeunes femmes adultes et mineures aux États-Unis et au Canada entre 2012 et 2019 pour des actes sexuels forcés, via des petites annonces pour un travail de mannequin.

Le quadragénaire, qui possédait une société de production et des sites web pornographiques, aurait ensuite publié les vidéos de ces jeunes femmes. Il aurait accumulé grâce à ces agissements plus de 17 millions de dollars, selon les autorités.

Également accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs jeunes femmes, Michael James Pratt avait pris la fuite après sa condamnation à la perpétuité. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le mois de novembre 2019

D'après la police espagnole, sa présence en Espagne était suspectée depuis un certain temps. Des enquêteurs américains sont même venus sur place, mais «leurs perquisitions», effectuées «à Barcelone», étaient restées «infructueuses», précise le communiqué.