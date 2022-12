Montréal: Un homme manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Harout Hititian, qui a disparu depuis le 22 décembre à Montréal.

M. Hititian, 48 ans, a été vu pour la dernière fois le 22 décembre vers 17 h 30 près de l’intersection de l’avenue Atwater et de la rue Sainte-Catherine, dans l’arrondissement Ville-Marie Ouest, et n'a pas été revu depuis.

Il se déplace à pied et en métro. Il souffre de schizophrénie et de paranoïa. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

M. Hititian a la peau blanche, il mesure 1,73 mètres (5 pieds 8 pouces) et pèse 65 kg (145 livres). Il a les yeux et les cheveux bruns. Il parle français et porte un manteau style anorak noir.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.