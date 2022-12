Tempête hivernale : les pompiers de Sherbrooke débordés

À Sherbrooke, les pompiers ont eu une journée extrêmement chargée et fort occupée à cause des violents vents qui ont causé de nombreux incidents et dommages matériels.

Les appels d’urgence ont commencé à entrer tôt vendredi matin.

Branches d’arbres sur les fils électriques, parties de toitures arrachées, abris d’autos soufflés par les vents, ils en ont vraiment vu de toutes sortes.

Les rafales ont atteint environ 80 km/h par moment

Sur l'heure du midi, une enseigne géante du restaurant Eggsquis de la rue King Est s'est affaissée sur une automobile.

Heureusement, personne ne se trouvait dans la voiture.

Rue Président Kennedy, un couple a été réveillé ce par un vacarme ce matin, leur abri d'auto a été littéralement soulevé pour tomber à la renverse sur le toit de la maison.

Eugene Clark a aussi été témoin d'un incident semblable; dans son cas, son abri a été projeté sur la maison de son voisin.

En tout, ce sont près d'une cinquantaine d'appels pour des abris soufflés par le vent auxquels les pompiers ont dû répondre depuis vendredi matin.

Mis à part des dommages matériels, la tempête n'a pas fait de blessés.