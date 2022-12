Déplacements : «si on peut reporter, on reporte»

Les conditions routières continuent d’être difficiles un peu partout au Québec, plus particulièrement au Nord et dans l’Est du Québec, où le vent continue de compliquer la vie aux automobilistes.

Tôt samedi matin, la route du parc des Laurentides était toujours fermée, la route 138 sur la Côte-Nord était également fermée, mais plusieurs autres petits tronçons.

La situation devrait être de retour à la normale pour la journée de dimanche.

Photo MARC VALLIÈRES 23 DÉCEMBRE 2022, PLUSIEURS AUTOBUS PRIS, TERMINUS DE LA FAUNE

Le porte-parole du MTQ, Gilles Payer recommande fortement de reporter tout déplacer si possible samedi.

«Le vent fait son œuvre partout au Québec les conditions sont changeantes. Si on peut reporter, on reporte, sinon on ralentit!», explique M. Payer.

Prudence et patience sont donc de mise sur les routes.

