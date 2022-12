Un mort et un blessé grave dans un incendie à Québec

Un homme de 81 ans a perdu la vie et une femme âgée est grièvement blessée dans un incendie qui s’est déclaré tôt samedi matin dans le secteur de Sainte-Foy, à Québec.

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

Les pompiers sont intervenus autour de 6h35 au 755, rue Jacques-Berthiaume, a indiqué le Service incendie de la Ville de Québec.

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

Près de 35 soldats du feu ont combattu le feu sur les lieux après avoir reçu une alerte grâce à l’alarme incendie qui était en fonction. Le brasier était maîtrisé vers 8h du matin.

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

Les victimes ont été conduites vers un centre hospitalier où l'homme a perdu la vie et la femme se trouve dans un état critique.

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

Les enquêteurs du service incendie et du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se sont rendus sur place pour tenter de déterminer les causes et circonstances de l’événement

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI