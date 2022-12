EN VIDÉO | Ce journaliste sportif se plaint de devoir couvrir la tempête à l'extérieur

La «bombe cyclonique» qui touche une bonne partie des États-Unis ne fait pas que des heureux, et ce journaliste sportif peut d’ailleurs en témoigner, alors qu’il s’était plaint de devoir couvrir une tempête de neige à l’extérieur.

• À lire aussi: Le week-end de Noël bouleversé par une tempête mortelle aux États-Unis

• À lire aussi: Tempête hivernale: plus de 240 millions d’Américains en état d’alerte

La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Mark Woodley, un journaliste sportif américain, n’est pas habitué de faire ses directs à l’extérieur.

Plusieurs événements sportifs ont été annulés dans les derniers jours, alors ses patrons ont cru bon de l’envoyer couvrir les forts vents en fin de soirée. Il ne semble pas du tout avoir apprécié.

«Je suis habitué aux émissions de soirée qui durent 30 minutes et je suis habituellement à l’intérieur. Cette émission est vraiment longue. Restez à l’écoute pour me voir devenir de plus en plus grincheux», avait-il dit lors de son intervention en direct à la chaine KWWL.

***Voyez le moment cocasse dans la vidéo ci-dessus***