Itinérance à Montréal: des gestes de solidarité en cette veille de Noël

L’organisme «Un cœur pour les autres» a distribué de la nourriture dans un petit kiosque extérieur aux personnes vulnérables samedi à Montréal.

• À lire aussi: Réveillon sans courant pour des milliers d'abonnés

• À lire aussi: Des solutions pour les itinérants cet hiver à Saguenay

• À lire aussi: Pour que personne ne meure de froid: le communautaire se serre les coudes

L’objectif, «c’est surtout éliminer la solitude» en ces temps de dépression et de découragement, déclare André Faucher, fondateur de l’organisme Un cœur pour les autres.

«Pour nous, c’est la pire période», dit le fondateur.

Plus de 300 cadeaux ont été offerts au cours de la journée afin d’offrir un peu de chaleur et de réconfort aux plus démunis.

«On pense qu’on fait la différence», croit monsieur Faucher.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Des dons de paniers d’épicerie et des repas ont été remis.

«Un coup de pouce dans les temps durs, c’est très apprécié», affirme un bénéficiaire de cette aide.

Le temps des Fêtes n’est pas synonyme de joie pour tous.

«Qu’on soit en situation d’itinérance ou pas, ça peut venir avec un certain niveau de détresse qui est seulement augmenté en situation d’itinérance», selon Émilie Fortier, directrice des services d’urgence chez Mission Old Brewery.

Les refuges pour personnes itinérantes débordent depuis des semaines. D’ailleurs, dit madame Fortier, «cette semaine, c’est encore plus délicat, vu le cocktail météo qu’on a. On voit une certaine détresse».

Capture d'écran TVA Nouvelles

«On est dehors toute la nuit 8 fois sur 10», déclare Montréalais venu chercher un peu de réconfort au kiosque.

«On voit qu’il y a de la souffrance», dit Faucher.

Certaines personnes en situation de précarité ont été sondées au sujet de leurs plus grands souhaits en cette période des Fêtes et voici ce qu’ils ont répondu:

«De l’argent», «que ça aille un petit peu mieux» et «un logement».

- D'après les informations de Catherine Boucher

Capture d'écran TVA Nouvelles

Voici quelques organismes à qui vous pouvez faire un don pour aider à éliminer l'itinérance:

Mission Old Brewery https://www.missionoldbrewery.ca/fr/

Un cœur pour les autres https://www.uncoeurpourlesautres.org/

Mission Bon accueil https://missionbonaccueil.com/

La Maison du Père https://www.maisondupere.org/