Pannes de courant à Noël: «on va faire à la bonne franquette», s'exclame une Saguenéenne

Le nombre d’abonnés d’Hydro-Québec privés d’électricité en ce réveillon de Noël se compte par milliers. À Saguenay, ces pannes pourraient se prolonger jusqu’à dimanche soir.

Des citoyens qui envisageaient une reprise du courant aujourd’hui devront attendre, dans certains cas, jusqu’à dimanche.

Les dommages considérables sur les infrastructures énergétiques de la région expliquent ces délais.

TVA NOUVELLES

«On s’attendait vraiment que ça revienne à midi [...]. On pense aller chez mon père», a raconté un citoyen.

Les conséquences de cet intense système dépressionnaire chamboulent les plans de nombreuses personnes qui prévoyaient recevoir des proches au courant des prochaines heures.

«On a les enfants à maison, on a tout le monde, nos parents aussi. On avait tout prévu le souper et ces choses-là, mais on ne sait pas ce qu’on va faire. On va faire à la bonne franquette», s’est exclamée une dame rencontrée par notre journaliste.

À 19h16 samedi, près de 24 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité.

Une belle initiative à Alma

Le Centre Mario-Tremblay, dans l’arrondissement d’Alma, est devenu le gite temporaire de Noël pour une quarantaine de bénéficiaires d’une résidence pour aînés, qui avait été privée de courant.

Dominique Royer, une responsable des Résidences La Joie, affirme que le transfert des résidents vers le centre a été complexe.

«Il fallait préparer le linge pour les envoyer [là-bas], en plus des médicaments. C’était un beau branle-bas de combat», a-t-elle résumé.

- Avec les informations de Jean Houle