VIA Rail annule des trajets au départ de Toronto le 25 décembre

VIA Rail a dû annuler tous les départs de Toronto vers Ottawa et Montréal prévus le 25 décembre en raison du déraillement d’un train du Canadien National (CN).

«En raison du déraillement d'un train du CN survenu plus tôt aujourd'hui, VIA Rail est forcée d’annuler tous les trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal prévus le 25 décembre», a indiqué sur twitter la compagnie ferroviaire.

En raison du déraillement d'un train du CN survenu plus tôt aujourd'hui, VIA Rail est forcée d’annuler tous les trains entre Toronto et Ottawa et Toronto et Montréal prévus le 25 décembre. — VIA Rail Canada (@VIA_Rail) December 24, 2022

Depuis vendredi plusieurs passagers qui ont privilégié le train pour leurs déplacements de Noël se sont retrouvés bloqués dans les appareils de VIA Rail, parfois pendant 18 heures, en raison de la tempête qui s’est abattue dans plusieurs provinces.