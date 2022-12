Voici ce qui est ouvert ou fermé à Noël

Comme chaque année, les commerces ajustent leurs horaires pendant le temps de Fêtes. Voici à quoi vous attendre pour Noël de cette année.

Les Québécois pourront magasiner comme à la normale pour la journée du 23 décembre.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

OUVERT

-Les pharmacies

-Les dépanneurs

-Certains cinémas

-Les collectes selon l’horaire habituel, sauf dans l’arrondissement Lachine

-Le réseau de la STM selon l’horaire des jours fériés

-Les succursales de la SAQ de jusqu’à 17h

-Les succursales de la SQDC de 10h à 17h

-Les commerces de 8h à 17h



FERMÉ

-Les centres de services de la SAAQ

-Les marchés publics

-Les bureaux de poste

-Les banques et les Caisses

-Les bureaux gouvernementaux

-Les bureaux municipaux

-Les bibliothèques municipales

-Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan

-Les écocentres seront fermés du 24 décembre au 2 janvier



DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

OUVERT

-Les pharmacies

-Les dépanneurs

-Certains cinémas

-Les collectes selon l’horaire habituel, sauf dans l’arrondissement Lachine

-Le réseau de la STM selon l’horaire des jours fériés



FERMÉ

-Les commerces de détail et les épiceries

-Les succursales de la SAQ et de la SQDC

-Les centres de services de la SAAQ

-Les marchés publics

-Les bureaux de poste

-Les banques et les Caisses

-Les bureaux gouvernementaux

-Les bureaux municipaux

-Les bibliothèques municipales

-Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan

-Les écocentres seront fermés du 24 décembre au 2 janvier



LUNDI 26 DÉCEMBRE

OUVERT

-Les pharmacies

-Les dépanneurs

-Certains cinémas

-Les collectes selon l’horaire habituel, sauf dans l’arrondissement Lachine

-Le réseau de la STM selon l’horaire des jours fériés

- Les succursales de la SAQ dès 13h

-Les succursales de la SQDC de 13h à 21h

-Les commerces de 13h à 21h

FERMÉ

-Les centres de services de la SAAQ

-Les marchés publics

-Les bureaux de poste

-Les banques et les Caisses

-Les bureaux gouvernementaux

-Les bureaux municipaux

-Les bibliothèques municipales

-Les écocentres seront fermés du 24 décembre au 2 janvier