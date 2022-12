Trois morts dans un violent incendie: «on a tout perdu, on n'a plus rien»

C’est l’onde de choc à Saint-Basile, dans Portneuf, au lendemain de l’incendie d’un triplex qui a coûté la vie à trois personnes.

Le bâtiment avait été complètement réduit en cendres. L’enquête sur les causes exactes du brasier se poursuit, et plusieurs hypothèses sont sur la table.

Le secteur de Saint-Basile était visé par une panne d’électricité au moment de l’incendie, alors l’hypothèse de la chandelle n’est toujours pas écartée par les enquêteurs.

Pour l’instant, la Sûreté du Québec (SQ) confirme que le brasier s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4h30. Les flammes auraient pris naissance au 3e étage.

Les voisins affirment que les victimes de cet incendie mortel étaient un couple ainsi qu’un enfant, une information non confirmée par la SQ.

Rencontré par TVA Nouvelles, Victor Cabiddu, victime de l’incendie, raconte qu’il a tout perdu. Sa femme et lui, originaires de France, s’étaient installés il y a trois ans dans la municipalité.

«On a tout perdu, on n’a plus rien. J’ai sauvé un marqueur, a-t-il dit avec ironie. [J’ai sauvé] ce que j’ai sur moi et mes animaux».

TVA Nouvelles

Heureusement, ce couple peut compter sur l’aide de ses voisins, qui vont l’héberger pour les prochains jours.

«Il était supposé passer Noël avec nous, mais là il va passer la semaine avec nous, le temps qu’il ait leur maison», soulève une voisine.

Cette dame a également voulu saluer le travail des pompiers, qui ont empêché que le brasier se répande aux résidences adjacentes.