Abattue sans raison dans un pub la veille de Noël

Un homme et une femme ont été arrêtés ce lundi au Royaume-Uni en lien avec le meurtre d’une jeune femme dans un pub le soir du réveillon de Noël.

Elle Edwards, 26 ans, fêtait avec ses sœurs et ses amis dans un bar de Wallasey lorsqu’elle a été atteinte d’un projectile d’arme à feu en pleine tête.

Elle a été conduite d’urgence à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures, rapporte la BBC.

Quatre autres personnes ont été blessées ce soir-là.

La police du Merseyside a annoncé lundi après-midi avoir arrêté un homme de 30 ans et une jeune femme de 19 ans en lien avec cet événement. Ils devraient être accusés de meurtre et de complot.

Selon les enquêteurs, Elle Edwards aurait été ciblée au hasard.

«La famille de la jeune femme essaie encore de comprendre ce qui a pu se passer. Nous avons des personnes qui les aident à traverser tout ça. Nous enquêterons jusqu’à ce que justice soit rendue», a fait savoir la chef de police, Sue Coombs.

Les collègues de la victime, qui travaillait dans un salon de beauté, lui ont rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

«Le paradis a le plus bel ange qui soit. Nous sommes sous le choc. Nous pensons à ta famille Elle. Merci pour les rires et la joie que tu as amenés dans nos vies. Vis au paradis mon ange», peut-on dans une publication sur Instagram.

La police continue son enquête, notamment pour tenter de comprendre les motivations du tireur.

«Nous faisons appel à tous les résidents du secteur, mais aussi aux automobilistes qui auraient pu filmer quelque chose ce soir-là», a indiqué la chef Coombs.