Beaucoup d'amateurs de sports de glisse sur les pentes de ski!

Depuis les importantes accumulations de neige dans les derniers jours sur la province, les amateurs de sports de glisse sont nombreux sur les pentes de ski.

Les stations de ski ont été prises d’assaut dimanche. À la station de ski de Mont-Tremblant, il est tombé 40 centimètres de neige dans les 24 dernières heures.

À la station Ski Saint-Bruno, les accumulations ont atteint les 20 cm.

Tout au long de la journée, plusieurs familles ont dévalé les pentes de la station près de Montréal.

Des skieurs rencontrés par TVA Nouvelles à Saint-Bruno étaient bien heureux de renouer avec les joies de l’hiver.

«C’est super bien, il fait super beau, il n’y a pas beaucoup de monde malgré le jour férié», a raconté une dame.

«C’est une superbe journée de ski! Les pistes sont bien entretenues, le seul souci, c’est que toutes les pistes ne sont pas ouvertes, mais sinon, c’est parfait», a dit un autre skieur.

Cette bordée de neige était très attendue par les propriétaires de la montagne.

«Dans la période des Fêtes, c’est stratégique. C’est certain qu’on tombe dans le ‘momentum’ de l’excitation ultime. Nos deux versants seront ouverts à partir de demain, on a réussi à rattraper le retard. On va être en très bonne position pour accueillir vraiment beaucoup de monde», soulève un responsable de Ski Saint-Bruno.

La tendance du ski de randonnée

Pour ceux et celles qui souhaitent s’aventurer dans les sentiers hors-pistes et éviter les remontées mécaniques, l’option du ski de randonnée est idéale.

Bien que ce sport soit plus exigeant physiquement, il est beaucoup moins dispendieux.

À Bromont, on remarque la hausse de l’engouement pour le ski de randonnée.

«Il y a un engouement définitif pour ce sport-là. De plus en plus, on investit pour faire des nouveaux circuits, et surtout de trouver une façon d’entretenir les surfaces», a affirmé le PDG de Ski Bromont, Charles Désourdy.

Les conditions de glisse pourraient se détériorer au courant des prochains jours, alors que les météorologues d’Environnement et Changement climatique Canada prévoient des températures au-dessus du point de congélation.