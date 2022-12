Covid en Chine: Xi Jinping appelle à «protéger» les vies

Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi à prendre des mesures pour «protéger efficacement la vie de la population», au moment où son pays fait face à une flambée de contaminations à la COVID-19, a rapporté la télévision d'État.

Il s'agit du premier commentaire public de l'homme fort de Pékin depuis l'abandon soudain début décembre de strictes mesures anti-COVID, en vigueur depuis 2020.

Trois ans après l'apparition des tout premiers cas de coronavirus à Wuhan (centre), le pays fait face à une explosion de cas.

De nombreux hôpitaux sont débordés, des pharmacies font état de pénurie de médicaments contre la fièvre, tandis que de nombreux crématoriums interrogés par l'AFP ont rapporté un afflux inhabituellement élevé de corps à incinérer.

«La prévention et le contrôle du Covid-19 en Chine sont confrontés à une nouvelle situation et de nouvelles tâches», a souligné Xi Jinping cité par la télévision d'État CCTV.

«Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée [...) et bâtir un rempart solide contre l'épidémie», a ajouté Xi Jinping, sans plus de précisions.

La Chine n'a annoncé officiellement que six morts de la COVID depuis la levée des restrictions.

Un bilan largement sous-évalué selon nombre d'experts, alors qu'une grande partie des personnes âgées en Chine ne sont pas vaccinées contre la COVID.